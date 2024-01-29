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НА ШИРОКУЮ НОГУ ⟩ Праздник в честь открытия культурной столицы обошелся почти в миллион евро

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Концерт в честь открытия культурной столицы.
Концерт в честь открытия культурной столицы. Фото: Reigo Teervalt/Tartu 2024

Хотя праздник, посвященный открытию культурной столицы Тарту, длился всего около часа, обошелся он организаторам аж в 850 000 евро.

Если добавить предшествующие этому концерту и следующие за ним праздники, то в прошлую пятницу целевому учреждению «Тарту 2024» пришлось потратить около миллиона евро. Если быть точнее, то 920 000, пояснил руководитель «Тарту - 2024» Кульдар Лейс. Он отметил, что помимо концерта перед зданием Atlantis, 50 000 евро было потрачено на рейв под открытым небом у Эстонского национального музея (ERM), а также 20 000 евро на пре-пати и ночную афте-пати на ратуше. 

Дорогостоящее производство

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