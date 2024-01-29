НА ШИРОКУЮ НОГУ ⟩ Праздник в честь открытия культурной столицы обошелся почти в миллион евро

Если добавить предшествующие этому концерту и следующие за ним праздники, то в прошлую пятницу целевому учреждению «Тарту 2024» пришлось потратить около миллиона евро. Если быть точнее, то 920 000, пояснил руководитель «Тарту - 2024» Кульдар Лейс. Он отметил, что помимо концерта перед зданием Atlantis, 50 000 евро было потрачено на рейв под открытым небом у Эстонского национального музея (ERM), а также 20 000 евро на пре-пати и ночную афте-пати на ратуше.