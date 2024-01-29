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Полиция разыскивает пропавшую в Вильянди 69-летнюю Урве

rus.postimees.ee
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Урве.
Урве. Фото: PPA

Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Вильянди 69-летней Урве: сегодня она вышла из дома на бульваре Валуоя, но обратно так и не вернулась.

Последний раз ее видели около 14.00 возле магазина Konsum и рынка. 

Рост Урве - 150 см, у нее среднее телосложение. На ней фиолетовая куртка, джинсы, фиолетовые сапоги, белая шапка и белая сумка.

Полиция проверила место жительства Урве, больницу и прочие места в городе, но найти ее пока не удалось.

Полиция просит всех, кто видел Урве, сообщить об этом по телефону 112.

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