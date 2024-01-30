ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Мирные инициативы во время войны: хотят ли украинцы мира?

Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.

После распада СССР и провозглашения независимости Украина проводила последовательную мирную политику, в частности, активными темпами осуществляла разоружение, в том числе стала единственной страной в мире, которая сама отказалась от ядерного арсенала.

В 1990-х годах Украина на практике воплощала принципы нейтралитета и внеблоковости. В соответствии с ними, Украина утилизировала сотни танков и боевых машин пехоты и артиллерийских систем, сотни тысяч тонн боеприпасов и мин, более миллиона единиц стрелкового оружия, продала многие военные корабли, существенно сократила численный состав вооруженных сил и финансировала армию по остаточному принципу. Более того, к концу 1996 года Украина передала России 1269 стратегических ядерных боеприпасов, а к концу 2007 года Украина утилизировала 176 межконтинентальных баллистических ракет и 60 стратегических бомбардировщиков.

Гарант безопасности ее же и разрушил

Однако эта мирная политика обернулась против Украины. Россия, которая, в соответствии с Будапештским договором 1994 года, являлась одним из гарантов безопасности Украины, сама же его и нарушила. В частности, аннексировав Крым и большие части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, а также совершая ракетные обстрелы украинских городов и морскую блокаду украинских портов. Показательно, что Россия обстреливает Украину буквально теми же крылатыми ракетами, которые Украина ранее передала России.