Десятилетиями Украина проводила мирную политику. И даже после все более масштабных военных действий России Украина шла на мирные переговоры. Почему же война между Россией и Украиной до сих пор не завершилась миром? Ответ на этот вопрос предлагает социолог и политолог Дмитрий Хуткий.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Мирные инициативы во время войны: хотят ли украинцы мира?
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
После распада СССР и провозглашения независимости Украина проводила последовательную мирную политику, в частности, активными темпами осуществляла разоружение, в том числе стала единственной страной в мире, которая сама отказалась от ядерного арсенала.
В 1990-х годах Украина на практике воплощала принципы нейтралитета и внеблоковости. В соответствии с ними, Украина утилизировала сотни танков и боевых машин пехоты и артиллерийских систем, сотни тысяч тонн боеприпасов и мин, более миллиона единиц стрелкового оружия, продала многие военные корабли, существенно сократила численный состав вооруженных сил и финансировала армию по остаточному принципу. Более того, к концу 1996 года Украина передала России 1269 стратегических ядерных боеприпасов, а к концу 2007 года Украина утилизировала 176 межконтинентальных баллистических ракет и 60 стратегических бомбардировщиков.
Гарант безопасности ее же и разрушил
Однако эта мирная политика обернулась против Украины. Россия, которая, в соответствии с Будапештским договором 1994 года, являлась одним из гарантов безопасности Украины, сама же его и нарушила. В частности, аннексировав Крым и большие части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, а также совершая ракетные обстрелы украинских городов и морскую блокаду украинских портов. Показательно, что Россия обстреливает Украину буквально теми же крылатыми ракетами, которые Украина ранее передала России.
Даже после гибридного вторжения России в Украину в Крыму и на Донбассе весной 2014 года и ответной антитеррористической операции Украина последовательно стремилась к миру. В частности, с целью деэскалации вооруженного конфликта по инициативе президента Петра Порошенко Украина подписала Минские соглашения в 2014 и 2015 годах. Следующий президент Украины Владимир Зеленский, который в своей предвыборной программе обещал добиться мира, уже в 2019 году инициировал Нормандский саммит с целью завершить конфликт на востоке Украины.
Однако даже эти мирные устремления Украины не помогли. В 2021 году Россия дважды подводила войска к границам Украины, несколько раз выдвигала ультиматумы, а 24 февраля 2022 года, также используя и территорию Беларуси, начала полномасштабную войну против Украины.
При этом даже несмотря на ожесточенные бои с российскими войсками на севере, востоке и юге страны и регулярные обстрелы украинских городов, Украина была открыта к мирным переговорам с Россией. В частности, они проходили в первые же недели с начала полномасштабной войны – в марте 2022 года в Беларуси и в Турции.
Десять пунктов
К какому миру стремится Украина? Мирная позиция была четко озвучена президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите «Группы двадцати» (G20) в ноябре 2022 года. «Украинская Формула Мира» или «Формула Мира Владимира Зеленского» состоит из десяти пунктов.
1. Радиационная и ядерная безопасность (российские войска должны быть выведены с территории Запорожской АЭС, Россия должна воздерживаться от всех форм ядерных угроз, четко взять на себя обязательство не применять ядерное оружие и не ставить под угрозу безопасность ядерных объектов).
2. Продовольственная безопасность (вопрос продовольственной безопасности должен быть лишен вооруженной составляющей, необходимо обеспечить свободное, полное и безопасное судоходство в Черном и Азовском морях, восстановить суверенный контроль Украины над украинскими портами).
3. Энергетическая безопасность (следует сделать невозможным нападения России на объекты критической инфраструктуры Украины, в том числе с применением крылатых или баллистических ракет и беспилотников).
4. Освобождение пленных и депортированных лиц (путем полного обмена должны быть освобождены все украинские граждане, содержащиеся в России и на временно оккупированных территориях Украины: военнопленные, интернированные, гражданские, принудительно перемещенные и депортированные лица, включая детей).
5. Восстановление территориальной целостности Украины (территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть восстановлены по всей ее территории в пределах международно признанных границ, как они были определены на момент провозглашения независимости Украины в 1991 году).
6. Выведение российских войск и прекращение боевых действий (Российская Федерация должна немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно-признанных границ и прекратить боевые действия).
7. Восстановление справедливости (Российская Федерация должна быть привлечена к ответственности за все нарушения международного права в Украине или против нее, включая агрессию, которая нарушила Устав Организации Объединенных Наций, а также за любые нарушения международного гуманитарного права и международного права прав человека).
8. Экологическая безопасность (международное сообщество должно поддерживать Украину в ключевых направлениях обеспечения экологической безопасности и противодействия экологическим последствиям войны).
9. Недопущение эскалации войны и повторение агрессии (обязательства безопасности Украины должны включать меры по противодействию новой агрессии против Украины, меры на случай новой агрессии, внедрение санкционных механизмов против государства-агрессора, составляющие региональной безопасности).
10. Подтверждение окончания войны (завершение войны должно быть подтверждено на мирной конференции, которая состоится с участием широчайшего круга государств, которые участвуют в реализации Формулы мира и вносят вклад в достижение всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине; комплексный юридически обязательный международный договор должен быть подписан сторонами с участием государств-гарантов).
Позиции народа и власти совпадают
Опросы общественного мнения демонстрируют, что преобладающее число украинцев тоже считают важным обеспечить целостность территорий страны. В частности, по данным репрезентативного опроса Киевского международного института социологии, в декабре 2023 года 74% респондентов заявили, что «ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от своих территорий, даже если из-за этого война будет продолжаться дольше и будут угрозы сохранению независимости».
При этом только 19% сказали, что «для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий», и 7% было «трудно сказать». Характерно, что против территориальных уступок России выступает явное большинство респондентов во всех регионах Украины. То есть, в этом отношении позиции и народа, и выбранной им власти совпадают.
В 2023 году прошло три встречи по вопросам мирного урегулирования войны между Россией и Украиной. В частности, это встречи в Копенгагене 24 июня 2023 года, в Джидде 5 августа 2023 года и на Мальте 28 октября 2023 года. В самом начале 2024 года была проведена еще одна встреча, 14 января 2024 года в Давосе в Швейцарии, что символично, учитывая характерную приверженность этой страны нейтралитету и миру.
Как сообщается в коммюнике, это была открытая и конструктивная встреча, в рамках которой подробно обсудили ключевые принципы, на которых должен строиться всеобъемлющий, справедливый и крепкий мир для Украины и всего мира. Коммюнике утверждает, что такой мир может быть основан только на Уставе ООН, соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН и ключевых принципах международного права.
Саботаж мирных инициатив
Если Украина регулярно выступает с мирными инициативами и в целом открыта к мирным переговорам, почему же мир не наступает? Проблема в том, что, несмотря на риторику, Россия фактически саботирует приближение к мирному завершению войны. С 2014 года Россия нарушила не менее 400 международных договоров, включая международные конвенции, перемирия, режимы тишины, соглашения о гуманитарных коридорах и начале переговоров.
В такой ситуации Украина вынуждена продолжать сдерживать военную агрессию России, возвращать захваченные территории военным путем, а также восстанавливать вызванные войной разрушения путем конфискации активов России за рубежом.
Вероятно, война между Россией и Украиной прекратится только тогда, когда российские военные потери и последствия международных санкций станут настолько велики, что окажутся неприемлемыми для населения и политических элит.