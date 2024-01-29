​Нарвские автоперевозчики ищут способы выжить после закрытия КПП «Ивангород»

«Путь до дома будет примерно на 600 километров длиннее. Мы работаем в рыночной ситуации, у нас большая конкуренция со стороны латвийских и литовских перевозчиков, но для них ничего не изменится. А вот для нас все изменится кардинально», – сказал член правления нарвской транспортной компании Garant Trans Игорь Рабцевич.