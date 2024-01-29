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​Нарвские автоперевозчики ищут способы выжить после закрытия КПП «Ивангород»

rus.postimees.ee
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КПП "Ивангород".
КПП "Ивангород". Фото: Ilja Smirnov

С 1 февраля Россия закроет пограничный пункт в Ивангороде для движения автотранспорта. В связи с этим нарвским автомобильным предприятиям придется искать новые пути и решения для трансграничных перевозок, которые будут занимать больше времени и дороже стоить, пишет Rus.ERR.

«Путь до дома будет примерно на 600 километров длиннее. Мы работаем в рыночной ситуации, у нас большая конкуренция со стороны латвийских и литовских перевозчиков, но для них ничего не изменится. А вот для нас все изменится кардинально», – сказал член правления нарвской транспортной компании Garant Trans Игорь Рабцевич.

В компании Garant Trans работают 43 водителя, но сокращений не будет. От российского направления полностью не откажутся, но большая часть машин будет перенаправлена на европейские перевозки.

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