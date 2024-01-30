Как не заразиться фейками и пост-правдой: загадочные «шпионки» покажут Эстонии навыки киберзащиты

Магда Шпехт в образе кибер-эльфа. Декабрь 2023. Фото: Nowy Teatr / YouTube

- Значит ли это, что театр тут рассматривается как вид социального действия, которое вовлекает людей в анализ данной проблемы?

- Да, а еще которое может показать, что каждый может примкнуть к нам и помочь не только финансами, но и временем, умениями, знаниями. Я ведь еще предъявляю зрителям образ людей, которые вместе что-то делают, и это – малая часть работы большого международного сообщества в поддержку Украины. Кто-то распространяет проверенную информацию. Кто-то предотвращает DDos-атаки. Кто-то имеет доступ к управлению российской инфраструктурой и затрудняет ее работу. Кто-то собирает деньги и администрирует донаты. Кто-то информирует беженцев о том, где их могут принять. И так далее. Это децентрализованная структура помощи, которую составляют обычные люди, у которых есть работа, и они делают это в свободное время. Вот так.

Конец художествам

Конечно, это шоу вырастает из прошлых проектов Магды. Ее сделали известной в Польше и за границей драматические перформансы. Например, «Шуберт: Романтическая композиция для 12 перформеров и струнного квартета» (2016) или «В мечтах рождаются обязательства» (2018). Уходя в кибер-эльфы, она обещала вернуться и сделала это уже в сезоне 2023–2024 годов. Недавно в Варшаве она выпустила первое шоу на актуальные темы, которое так и называется – «Кибер-эльф». И работа с эстонскими коллегами, которые сами не понаслышке знают об этой форме активизма, продолжает осмысление нового опыта.

Сцена из музыкального перформанса «Шуберт», 2016 год. Фото: Katarzyna Chmura-Cegielkowska