Кингисеппские таможенники обнаружили у гражданина Эстонии 12 килограммов монет и 8000 почтовых марок, которые он пытался незаконно ввезти в Россию.
Гражданин Эстонии пытался провезти через границу с РФ 12 килограммов монет и 8000 почтовых марок
Как сообщила Федеральная таможенная служба России на своей странице в социальных сетях, гражданин Эстонии пытался провезти огромное количество монет и марок.
При осмотре въезжающего в РФ автомобиля ему присвоили статус «объект под подозрением». При следующем осмотре в машине нашли вещи, которые подлежали декларированию. «В нише под водительским сиденьем таможенники обнаружили пакет, доступ к которому стал возможен только после смещения кресла до упора», — говорится в сообщении таможни.
В пакете находились 12 килограммов монет различных стран мира — 2416 штук. А в багажнике, среди личных вещей гражданина Эстонии, нашли девять альбомов с почтовыми марками. Филателистическая коллекция насчитывает 8105 почтовых знаков.
Таможенники отправили марки на экспертизу, а монеты изъяли как предмет по делу о сокрытии товаров от таможенного контроля.