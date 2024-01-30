Вт, 30.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Гражданин Эстонии пытался провезти через границу с РФ 12 килограммов монет и 8000 почтовых марок

rus.postimees.ee
Copy
Въезд на Ямбургский таможенный пост Кингисеппской таможни
Въезд на Ямбургский таможенный пост Кингисеппской таможни Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Кингисеппские таможенники обнаружили у гражданина Эстонии 12 килограммов монет и 8000 почтовых марок, которые он пытался незаконно ввезти в Россию.

Как сообщила Федеральная таможенная служба России на своей странице в социальных сетях, гражданин Эстонии пытался провезти огромное количество монет и марок.

При осмотре въезжающего в РФ автомобиля ему присвоили статус «объект под подозрением». При следующем осмотре в машине нашли вещи, которые подлежали декларированию. «В нише под водительским сиденьем таможенники обнаружили пакет, доступ к которому стал возможен только после смещения кресла до упора», — говорится в сообщении таможни.

В пакете находились 12 килограммов монет различных стран мира — 2416 штук. А в багажнике, среди личных вещей гражданина Эстонии, нашли девять альбомов с почтовыми марками. Филателистическая коллекция насчитывает 8105 почтовых знаков.

Таможенники отправили марки на экспертизу, а монеты изъяли как предмет по делу о сокрытии товаров от таможенного контроля.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх