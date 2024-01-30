Поломка Estlink 2 принесет Эстонии трехзначные цены на электроэнергию

30 января цена на электроэнергию в Эстонии большую часть дня будет оставаться на уровне ста евро (без НСО), поднявшись до 114 евро за мегаватт-час с 17:00 до 19:00, следует из данных энергобиржи Nord Pool.

В то же время у финских потребителей ночью цена на электроэнергию была близкой к нулю, а большую часть дня электроэнергия будет стоить для них чуть более 20 евро за мегаватт-час. Из частных потребителей столь низкие цены затронут лишь треть, поскольку остальные бытовые потребители подключены к пакетам с фиксированной ценой.