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Поломка Estlink 2 принесет Эстонии трехзначные цены на электроэнергию

rus.postimees.ee
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Электричество.
Электричество. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Выход из строя Estlink привел к повышению цен на электроэнергию в Эстонии и снижению цен в Финляндии, пишет dv.ee.

30 января цена на электроэнергию в Эстонии большую часть дня будет оставаться на уровне ста евро (без НСО), поднявшись до 114 евро за мегаватт-час с 17:00 до 19:00, следует из данных энергобиржи Nord Pool.

В то же время у финских потребителей ночью цена на электроэнергию была близкой к нулю, а большую часть дня электроэнергия будет стоить для них чуть более 20 евро за мегаватт-час. Из частных потребителей столь низкие цены затронут лишь треть, поскольку остальные бытовые потребители подключены к пакетам с фиксированной ценой.

Сбой в электросоединении EstLink 2 между Эстонией и Финляндией произошел в ночь с прошлого четверга на пятницу.

Читайте подробнее на dv.ee.

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