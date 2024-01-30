Кристина Каллас: мы нашли деньги для учителей, забастовку можно прекращать

За счет этих средств минимальная зарплата учителя увеличилась бы с 1803 до 1820 евро в месяц (брутто), или на 6,6% по сравнению с прошлым годом. То есть зарплата бы выросла до 112% от средней. Министр также сделала предложение Союзу работников образования Эстонии прекратить трудовой спор.