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Кристина Каллас: мы нашли деньги для учителей, забастовку можно прекращать

rus.postimees.ee
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Кристина Каллас.
Кристина Каллас. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Министр образования и науки Кристина Каллас вместе с министрами от «Ээсти 200» и Социал-демократической партии нашли 5,7 миллиона евро, которые можно использовать для повышения зарплаты учителям.

За счет этих средств минимальная зарплата учителя увеличилась бы с 1803 до 1820 евро в месяц (брутто), или на 6,6% по сравнению с прошлым годом. То есть зарплата бы выросла до 112% от средней. Министр также сделала предложение Союзу работников образования Эстонии прекратить трудовой спор.

«У меня есть предложение для учителей, которое положит конец этой забастовке. Министры от "Ээсти 200" и СДПЭ нашли, откуда можно взять деньги для повышения зарплаты учителям. Сегодня при обсуждении в правительстве бюджетной стратегии необходимо все согласовать, и, надеюсь, с завтрашнего дня забастовка прекратится», - сказала министр Кристина Каллас.

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