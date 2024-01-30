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Кадри Симсон: я не намерена покидать ряды Центристской партии

rus.postimees.ee
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Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Фото: Olivier Hoslet

Комиссар Еврокомиссии Кадри Симсон сказала ERR, что не намерена покидать ряды Центристской партии. Она также заявила, что не планирует баллотироваться в Европейский парламент.

На вопрос о том, планирует ли Симсон выходить из Центристской партии, политик ответила отрицательно, а также добавила, что не намерена вступать в какую-то другую партию.

Относительно предстоящих выборов Симсон сообщила, что не планирует баллотироваться в Еропейский парламент.

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