Выход из Центристской партии предыдущего председателя Юри Ратаса и его присоединение к «Отечеству» только усилит маргинализацию Центристской партии и повысит надежды «Отечества» на успех на выборах в Европейский парламент.
Колонка Postimees ⟩ Без Ратаса Центристская партия маргинализируется
Символично, что в тот же день, когда Ратас сообщил о выходе из Центристской партии и вступлении в «Отечество», выяснилось, что депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок сотрудничала с ФСБ. В Эстонии одним из главных протеже Жданок была Яна Тоом, член Европарламента от Центристской партии.
Последняя защищала Жданоку перед различными международными организациями, но, пожалуй, наиболее примечательно то, что в 2016 году Тоом и Жданок вместе посетили Сирию, где у власти находится режим Башара Асада. Поддерживаемый Россией режим Асада сделал в меньших масштабах все, что Россия сотворила в Украине - массовые убийства мирных жителей. Но Тоом и нынешний председатель Центристской партии, мэр Таллинна Михаил Кылварт принадлежат к одному лагерю.
Очевидно, что начало полномасштабной войны на Украине в 2022 году только обострило противоречия в Центристской партии. Однако война в Украине не может быть единственной причиной ухода Ратаса. Должны быть и другие причины, и они явно серьезны, ведь Ратас стал первым бывшим премьер-министром, который сам сменил партию.
Следовательно, нельзя исключать и личные амбиции Ратаса. Приближаются выборы в Европарламент, и при нынешних рейтингах «Отечества» есть основания предполагать, что партия сможет отправить в Европарламент двух депутатов. Поэтому нынешний евродепутат от «Отечества» Рихо Террас не должен сильно переживать. Не стоит волноваться и партии «Отечество», которая избавит внутреннюю политику от Ратаса, отправив его в Европу. Да и самому Ратасу нечего беспокоиться, так как в Центристской партии он должен был бы конкурировать с Яной Тоом и с большой долей вероятности остался бы проигравшим, так как центристы вряд ли получат больше одного места. У Ратаса есть также некоторый опыт во внешней политике, если вспомнить его на посту премьер-министра во время председательства Эстонии в ЕС в 2017 году.
Еще осенью Ратас заявлял в интервью ERR, что не намерен покидать Центристскую партию. Теперь мы стали умнее, как умнее стали и избиратели, которым в очередной раз пришлось поверить словам некоторых политиков.
Но нельзя все-таки исключать, что Юри Ратас достиг красной линии. «Если спросить, как это принято в политике, где та красная линия, которая заставит меня уйти, то ясно, что это произойдет, когда Центристская партия перестанет отстаивать главные цели и ценности Эстонии», - говорил он осенью ERR.
Postimees предупреждал в сентябре, когда Кылварт стал председателем Центристской партии, что он должен выйти за рамки муниципальной политики, чтобы вытащить Центристскую партию из грязи после краха на выборах в Рийгикогу. Но случилось наоборот - Центристская партия становится все более маргинализированной.