Символично, что в тот же день, когда Ратас сообщил о выходе из Центристской партии и вступлении в «Отечество», выяснилось, что депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок сотрудничала с ФСБ. В Эстонии одним из главных протеже Жданок была Яна Тоом, член Европарламента от Центристской партии.

Последняя защищала Жданоку перед различными международными организациями, но, пожалуй, наиболее примечательно то, что в 2016 году Тоом и Жданок вместе посетили Сирию, где у власти находится режим Башара Асада. Поддерживаемый Россией режим Асада сделал в меньших масштабах все, что Россия сотворила в Украине - массовые убийства мирных жителей. Но Тоом и нынешний председатель Центристской партии, мэр Таллинна Михаил Кылварт принадлежат к одному лагерю.

Очевидно, что начало полномасштабной войны на Украине в 2022 году только обострило противоречия в Центристской партии. Однако война в Украине не может быть единственной причиной ухода Ратаса. Должны быть и другие причины, и они явно серьезны, ведь Ратас стал первым бывшим премьер-министром, который сам сменил партию.