Вольтри: тысячи учителей продолжают бастовать

Вольтри признал, что бастовать учителям с финансовой точки зрения тяжело, но несмотря на это, в настоящее время во всех уездах есть те, кто решил продолжать забастовку. «Это важный знак того, что учителя в Эстонии взялись отстаивать свою профессию и образование в Эстонии», - подчеркнул Вольтри.

По его словам, в пик забастовки бастовали около 20 000 работников образования, но переговоры с правительством об удовлетворении требований учителей особо не продвинулись.

«Члены правительства встречались с нами, и премьер-министр по ее собственным словам дала поручение найти необходимые деньги. Посмотрим, принесет ли сегодняшний день какие-либо изменения», - сказал Вольтри.

По его словам, учителя хотели бы видеть какое-то предложение от правительства, которое можно было бы обсудить, но пока этого не произошло.

«Учителя не хотят бастовать, мы хотим делать свою работу. Мы хотим начать переговоры о долгосрочных соглашениях», — сказал Вольтри, добавив, что другая сторона должна вступить в переговоры с честными намерениями.