«На уровень доверия влияет количество освещения деятельности политика в СМИ, с одной стороны, и характер этих освещений, с другой: являются ли они противоречивыми или нет. В меньшей степени доверие также зависит от собственной активности министра и того, насколько обстоят дела в его сфере», — сказал руководитель исследования Kantar Emor Айвар Воог.

31% жителей Эстонии доверяют Певкуру, который находится на первом месте в рейтинге доверия государственным политикам. Вторую строчку рейтинга занимает Кристина Каллас, которой доверяют 28% эстоноземельцев. Следующими, с небольшой разницей в процентных пунктах, идут премьер-министр Кая Каллас и министр здравоохранения Рийна Сиккут (обе по 22%), министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (21%), министр юстиции Калле Лаанет и министр иностранных дел Маргус Цахкна (оба по 20%), а также министр культуры Хейди Пурга (19%).

Министру климата Кристену Михалу доверяют 17% жителей Эстонии, региональному министру Мадису Калласу – 16%, а министру социальной защиты Сигне Рийсало – 14%. Меньше всего доверяют министру экономики и информационных технологий Тийту Рийсало (9%) и министру финансов Марту Вырклаэву (8%).

Если посмотреть на людей, активно участвующих в эстонской политике, в более широком смысле, то президент Алар Карис получил самый высокий уровень доверия (61%) среди жителей Эстонии.

Данные основаны на опросах, проведенных компанией Kantar Emor по репрезентативной выборке. Онлайн-опросы проводились в периоды с 7 по 13 декабря 2023 года и с 17 по 24 января этого года. В опросах приняли участие 2313 человек в возрасте от 16 лет.