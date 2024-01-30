Исследование Norstat: доверие к правительству низкое

«Это исследование предоставляет нам ценную информацию о том, как различные общественные и экономические факторы влияют на повседневную жизнь и ожидания будущего наших граждан», - сказала генеральный директор Norstat Eesti Биргит Аасмяэ.

Исследование показывает, что только десять процентов населения имеют высокий уровень доверия к решениям правительства в текущей политической обстановке, что отражается в общей озабоченности по поводу направлений развития страны. Глубину этой озабоченности подчеркивает тот факт, что 51 процент населения считает, что дела движутся в неправильном направлении, вызывая осторожность в экономических решениях.

Несмотря на рост электронной коммерции, 63 процента населения по-прежнему делают свои покупки продуктов только в физических магазинах, что указывает на сохранение традиционных потребительских привычек в меняющейся экономической среде. От покупок крупной бытовой техники в течение последнего месяца отказались или отложили их 36 процентов населения.

В настоящее время главными проблемами для респондентов являются инфляция и личное здоровье. В связи с ростом инфляции 22 процента населения оценивают, что они не могут экономить столько, сколько раньше, и 51 процент считает, что их общая потребительская способность уменьшается. Несмотря на трудности, 74 процента чувствуют себя счастливыми, что указывает на позитивное отношение и устойчивость в трудные времена.

Биргит Аасмяэ подчеркнула, что эти результаты подчеркивают необходимость более глубокого понимания опасений и ожиданий потребителей. «Norstat Eesti стремится предоставлять данные, которые помогут компаниям более эффективно реагировать на эти вызовы», - отметила она.

Norstat - ведущая европейская компания по сбору данных в области маркетинговых исследований, собирающая данные всеми возможными методами, от онлайн-опросов до телефонных и личных интервью.

Онлайн-опрос проводился с середины декабря 2023 года до 4 января и охватил 501 респондента, которые образовали репрезентативную выборку населения Эстонии по возрасту, полу и региональному распределению.