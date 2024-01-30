ЭКСПЕРТ ⟩ Парадоксально, но продавцам этих квартир сейчас приходится труднее всего

«Это похоже на холодную войну, - говорит Юхансон. - Покупатели ожидают большого падения цен на вторичном рынке, но продавцы не видят для этого причин». Конечно, цены уже упали, но это произошло в рамках общей рыночной ситуации. Радикальное снижение цены происходит только если продавец вынужден срочно продать свою недвижимость.

По словам маклера, сейчас продавцы ждут лучших времен и оплачивают коммунальные услуги за пустующие квартиры.

Правильная цена имеет значение

По словам Юхансона, сейчас сложнее всего продать квартиры в среднем состоянии, которые вроде бы в ремонте не нуждаются, но все же требуют некоторого обновления, а значит, и дополнительных вложений. Таких квартир на рынке наибольшее количество, и ожидается, что они определенно могут подешеветь.

По-прежнему наиболее ходовым товаром на вторичном рынке являются квартиры, как нуждающиеся в большом ремонте, так и уже реновированные. В таких объектах заинтересованы и обычные покупатели, и инвесторы, вкладывающие деньги в недвижимость.

Что касается конкретных цен, маклер говорит, что, например, в спальных районах Таллинна лучше всего продаются двухкомнатные квартиры, нуждающиеся в ремонте, стоимостью 80 000 - 90 000 евро, и отремонтированные квартиры такой же площади за 115 000 - 125 000 евро.

«Сообщение о прекращении роста Euribor вызвало больший интерес, но говорить о каком-либо увеличении количества сделок купли-продажи пока рано. Покупки все еще делаются осторожно», - заявил Юхансон.