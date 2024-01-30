ЕC продлил на полгода экономические санкции в отношении РФ

Об этом говорится в заялении, опубликованном на сайте Совета ЕС в понедельник, 29 января.

Санкции охватывают широкий спектр отраслей и включают ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши. Они также запрещают морской импорт сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, отключают от системы SWIFT ряд российских банков и создают преграду для распространения российскими пропагандистскими ресурсами дезинформации в Европе. Кроме того, были приняты конкретные меры для укрепления способности ЕС противодействовать обходу Россией наложенных на нее санкций, сообщается в пресс-релизе Совета ЕС.

«До тех пор, пока Россия своими незаконными действиями продолжает нарушать запрет на использование силы, что является серьезным нарушением обязательств, взятых на себя в рамках международного права, целесообразно сохранять в силе все меры, введенные ЕС, и принимать дополнительные меры, если это необходимо», - отмечается в сообщении.

В ЕС обсуждают 13-й пакет санкций против РФ

В середине января стало известно, что страны Евросоюза начали обсуждать новый, 13-й пакет санкций в отношении России за ее агрессивную войну против Украины. Ожидается, что под санкции подпадут новые физические и юридические лица. Кроме того, предполагается введение новых торговых ограничений и дополнительных мер для борьбы с обходом санкций, как через европейские компании, так и через посредников в третьих странах, сообщало агентство Bloomberg.

По данным агенства, новый пакет санкций в отношении РФ планируется принять ко второй годовщине начала войны - 24 февраля 2024 года. Однако сделать это будет непросто, поскольку утверждение прошлого пакета потребовало нескольких недель переговоров, подчеркивает Bloomberg.