Во вторник, 30 января, отмечается День эстонской литературы, по случаю которого в Эстонии вывешивают флаги, чтобы проявить уважение к корням эстонской литературы и привлечь внимание к современной литературе и роли писателей в эстонской культуре.
Во вторник отмечается День эстонской литературы
«Слово было рождено, и наша культура основана на слове. В День эстонской литературы мы почитаем тех, у кого хватило сил и смелости взять в руки перо и умело изложить повседневные истины и великие тайны жизни в свойственной эстонцам манере. Я призываю всех в этот день читать эстонскую литературу и отмечать роль литературы в нашей жизни», - сказала министр культуры Хейди Пурга.
В День эстонской литературы на церемонии, проходящей в Академии наук Эстонии, вручается звание учителя литературы года.
Свою любовь к эстонской литературе может выразить каждый, написав во вторник в социальных сетях фразы или стихи, составленные из названий книг эстонских писателей и добавив предметную ссылку #estikirjandusepaev.
В рамках дня по всей Эстонии пройдет несколько мероприятий, информация о которых размещена на сайте Министерства культуры. Здесь же можно скачать логотип Дня эстонской литературы и другие элементы дизайна, которые можно использовать бесплатно.
Дополнительная информация о Дне эстонской литературы и проводящихся мероприятиях можно найти на сайте www.kirjanduskeskus.ee и https://www.facebook.com/eestikirjandusepaev.