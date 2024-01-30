Во вторник отмечается День эстонской литературы

«Слово было рождено, и наша культура основана на слове. В День эстонской литературы мы почитаем тех, у кого хватило сил и смелости взять в руки перо и умело изложить повседневные истины и великие тайны жизни в свойственной эстонцам манере. Я призываю всех в этот день читать эстонскую литературу и отмечать роль литературы в нашей жизни», - сказала министр культуры Хейди Пурга.

В День эстонской литературы на церемонии, проходящей в Академии наук Эстонии, вручается звание учителя литературы года.

Свою любовь к эстонской литературе может выразить каждый, написав во вторник в социальных сетях фразы или стихи, составленные из названий книг эстонских писателей и добавив предметную ссылку #estikirjandusepaev.

В рамках дня по всей Эстонии пройдет несколько мероприятий, информация о которых размещена на сайте Министерства культуры. Здесь же можно скачать логотип Дня эстонской литературы и другие элементы дизайна, которые можно использовать бесплатно.

Дополнительная информация о Дне эстонской литературы и проводящихся мероприятиях можно найти на сайте www.kirjanduskeskus.ee и https://www.facebook.com/eestikirjandusepaev.