В Fotografiska откроется выставка легендарного модного фотографа и создателя феномена супермоделей

Мастер черно-белой фотографии, Линдберг предпочитал работать со светом и тенью. «Хотя люди видят реальность в цвете, для меня черно-белое всегда ассоциируется с правдивостью изображения, его более глубоким значением», - объяснял он в интервью Vogue Italy в 2017 году.

За свою карьеру Линдберг сфотографировал очень многих известных актеров и моделей, в том числе и самых известных эстонских моделей Кармен Кассь и Кармен Педару. Одной из культовых фотографий Линдберга считается обложка январского номера британского Vogue 1990 года, которую также можно будет увидеть на выставке Fotografiska. Считается, что с этой фотографии началась эпоха супермоделей 90-х. На снимке позируют молодые и на тот момент малоизвестные будущие супермодели Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Татьяна Патитц - почти без макияжа и в простой одежде. Позднее Линдберг вспоминал, что невероятным образом всего три месяца спустя эти изображения и эти модели были уже повсюду, и направление следующего десятилетия оказалось предопределено.