В начале февраля в Fotografiska открывается одна из самых значимых выставок этого года - «Легкость бытия», которая включает в себя более ста фотографий легендарного модного фотографа Питера Линдберга. На выставке будут представлены всемирно-известные кадры, в том числе, например, и портреты эстонской топ-модели Кармен Кассь. Открытие выставки состоится 2 февраля, а с 3 февраля выставку могут посетить все желающие.
В Fotografiska откроется выставка легендарного модного фотографа и создателя феномена супермоделей
Фотограф и кинорежиссер Питер Линдберг (1944-2019) вырос в Германии и прожил несколько десятилетий в Париже. Он получил художественное образование, но с конца 1970-х годов занимался преимущественно фотографией. Линдберг - один из основателей современной модной фотографии, также его считают создателем феномена супермоделей, а его художественный стиль и философия были и остаются примером для подражания и служат вдохновением для нескольких поколений фотографов, дизайнеров и просто творческих людей.
Влияние, которое феномен Питера Линдберга оказал на западную культуру, выходит далеко за пределы модной фотографии - взгляд Линдберга через объектив фотокамеры предложил миру новое видение идеала женской красоты. Линдберг был сторонником натуральности и естественности - работая в эпоху фотошопа, он оставался непримиримым противником обработки фотографий и не позволял никому вмешиваться в процесс создания фотоснимков. Для Линдберга красота женщины заключалась в ее личности и индивидуальности, и в фокусе его внимания всегда был характер фотографируемого человека. «Фотографы ответственны за освобождение женщин и, наконец, всех, от ужаса перед молодостью и совершенством», - писал Линдберг в своей книге «Образы женщин II».
«В основе эстетики фотографий Линдберга лежат подлинность, естественность и чистота, где ни одна деталь не отвлекает внимание от души фотографируемого человека, - прокомментировала Маарья Лоренц, директор выставок Fotografiska Tallinn. - Питер Линдберг - одно из тех громких имен, чью выставку мы хотели привезти в Таллинн с момента открытия Fotografiska, и теперь это осуществилось. Линдберг - корифей модной фотографии, и благодаря ему на обложках модных журналов среди глянцевых снимков появилась естественная красота. Его самобытность в хорошем смысле потрясла индустрию модной фотографии».
Мастер черно-белой фотографии, Линдберг предпочитал работать со светом и тенью. «Хотя люди видят реальность в цвете, для меня черно-белое всегда ассоциируется с правдивостью изображения, его более глубоким значением», - объяснял он в интервью Vogue Italy в 2017 году.
За свою карьеру Линдберг сфотографировал очень многих известных актеров и моделей, в том числе и самых известных эстонских моделей Кармен Кассь и Кармен Педару. Одной из культовых фотографий Линдберга считается обложка январского номера британского Vogue 1990 года, которую также можно будет увидеть на выставке Fotografiska. Считается, что с этой фотографии началась эпоха супермоделей 90-х. На снимке позируют молодые и на тот момент малоизвестные будущие супермодели Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Татьяна Патитц - почти без макияжа и в простой одежде. Позднее Линдберг вспоминал, что невероятным образом всего три месяца спустя эти изображения и эти модели были уже повсюду, и направление следующего десятилетия оказалось предопределено.
Открытие выставки «Легкость бытия» ознаменует в Fotografiska начало месяца моды. В течение всего месяца на обоих выставочных этажах представлены выставки уникальных модных фотографов - помимо Линдберга в музее можно увидеть выставку эстонского модного фотографа Тоомаса Волькмана «давно прошедшее», а также выставку звезды современной модной фотографии Елизаветы Породиной «С маской/Без маски».
В рамках месяца моды пройдет ряд особых мероприятий - экскурсии, мастер-классы и хеппенинги:
22 февраля состоится открытая беседа модных фотографов и представителей индустрии, в которой примут участие Винсент Петерс, Тоомас Волькманн, Ану Мерила и Марион Лаэв.
1 марта в Fotografiska выступит музыкант Китти Флорентайн, которая представит музыкальную интерпретацию выставки Елизаветы Породиной «С маской/Без маски».
Месяц моды завершат мероприятия, связанные с окончанием выставки Тоомаса Волькманна «давно прошедшее». В частности, Флориан Уолл (Florian Wahl) и Йоханн Розенберг представят перформанс, вдохновленный творчеством Волькманна.
Подробнее о Месяце моды можно узнать на сайте Fotografiska: fotografiska.com/tallinn/programm