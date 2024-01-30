Актуально ⟩ Узнайте, какой тип отопления является одновременно самым дорогим и самым дешевым

В расчетах цена за тонну пеллет составляет 280 евро, цена сырых дров - 70 евро за кубометр. В случае использования как дров, так и пеллет стоимость перевозки топлива в расчет не включается. Если ее добавить, то в годовом сравнении пеллеты, тепловой насос и природный газ окажутся на одном уровне с разницей в несколько десятков евро.

Получается, что традиционное печное отопление на целую треть дороже, чем автоматизированные и гораздо более удобные альтернативы. Дровяное отопление является выгодным и конкурентоспособным только в том случае, если все дрова добываются в лесу неподалеку от дома и не учитываются затраты на время, работу или технику.

Также цена именно на дрова колеблется больше всего. При сравнении цен была взята более низкая цена на сырые дрова, так как для большинства семей выгоднее запасаться дровами раз в два года - дрова успевают высохнуть в поленнице. Цена сухих дров в контейнерах и цена каминных дров в сетках может быть до двух раз выше, чем цена на сырую древесину.

Расходы на отопление пеллетами, газовое отопление и электрическое отопление с тепловым насосом при сегодняшних ценах очень схожи

Здание энергетического класса C площадью 150 м2, с потреблением энергии 150 кВтч/м2 в год (всего 22 500 кВтч энергии в год).

Печное отопление дровами, с КПД 80%, 22 кубометра сухих дров в год - около 1750 евро в год.

Дровяной газовый котел, с КПД 90%, 19 кубометров сухих дров в год - около 1550 евро в год.

Газовый котел, с КПД 97% - около 1550 евро в год.

Пеллетный котел, с КПД 92%, с расходом 5 тонн пеллет в год - около 1400 евро в год.

Тепловой насос воздух-вода, с годовым средним КПД 250% - около 1530 евро в год.