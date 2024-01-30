Эстония заняла рекордно высокое место в престижном рейтинге

По сравнению с 2016 годом результат Эстонии улучшился на достойные похвалы шесть пунктов, однако прогресс в борьбе с коррупцией в государственном секторе за последние пять лет остается скорее скромным.

Индекс восприятия коррупции (сокращенно CP) оценивает 180 стран и территорий на основе воспринимаемого уровня коррупции в государственном секторе от 0, что указывает на очень коррумпированную страну, до 100, согласно которому страна свободна от коррупции. Результаты отражают оценки экспертов и бизнес-сообщества. В 2023 году усилия по борьбе с коррупцией застопорилис или бо регрессировали более чем в трех четвертях оцениваемых стран.

Западная Европа и Европейский Союз остаются регионами с самыми высокими показателями, но впервые за десятилетие средний балл региона в 2023 году также упал с 66 до 65. Отсутствие подотчетности власть имущих и политическая коррупция снижают общественное доверие и позволяют узким интересам играть важную роль в принятии политических решений.