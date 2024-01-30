Миллиардер Илон Маск объявил, что его компания Neuralink впервые успешно вживила беспроводной чип в мозг человека.
Илон Маск объявил об успешном вживлении чипа в мозг человека
Илон Маск сообщил в собственной соцсети X (бывший Twitter), что первые результаты работы вживленного устройства многообещающи: оно хорошо определяет нервные импульсы.
Чип в мозгу должен служить связующим звеном между мозгом человека и компьютером, и Neuralink обещает, что он поможет в борьбе и с физическими проблемами, и с психическими расстройствами.
Neuralink - далеко не пионер в этой области: в ней уже много лет экспериментируют десятки фирм, и некоторые из них добились воодушевляющих результатов. Но все, что делает Маск, традиционно привлекает повышенное внимание - в силу его послужного списка и безудержной саморекламы.
Американские власти выдали компании Маска лицензию на испытания ее чипа на людях в мае прошлого года. Испытания по плану должны продлиться шесть лет.
Как это выглядит
Согласно описаниям Neuralink, операцию на мозге проводит робот. Он вживляет чип с 1024 датчиками, тончайшими нитями-электродами, которые должны улавливать импульсы, испускаемые нейронами.
Чип с датчиками вживляется в ту область мозга, которая, как пишет Neuralink, контролирует «намерения осуществить движение». Устройство улавливает сигналы мозга и передает их на внешнее устройство, которое их расшифровывает и «понимает», какое движение хочет совершить человек.
Илон Маск в серии твитов в понедельник объявил, что это создание его компании будет называться «Телепатия», и его будут устанавливать прежде всего людям с парализованными конечностями.
«Оно позволит управлять телефоном или компьютером и через них - почти любым устройством просто силой мысли […] Представьте себе, если бы Стивен Хокинг мог коммуницировать быстрее, чем скорость профессиональной машинистки или распорядителя аукциона», - написал Маск, помянув знаменитого британского ученого, который страдал т. н. боковым амиотрофическим склерозом и был почти полностью парализован.
Годы экспериментов
Конкуренты Neuralink работают над чипами, взаимодействующими с мозгом, и добиваются определенных успехов, уже много лет. Другая американская компания, Blackrock Neurotech, впервые вживила в мозг устройство для взаимодействия с компьютером еще в 2004 году.
Один из основателей Neuralink создал другую компанию,
Precision Neuroscience, создала для парализованных людей имплант, который выглядит как кусочек очень тонкой пленки, размещается на поверхности мозга и потому требует гораздо менее сложной операции, чем чип Neuralink.
Там же, в США, в ходе двух недавних экспериментов две отдельные команды ученых при помощи импланта в мозг считывали сигналы в моменты, когда человек мысленно пытался говорить, и переводили эти сигналы в слова.
Сама Neuralink тоже начинала работать без Илона Маска - он ее купил несколько лет назад и привлек дополнительные инвестиции в сотни миллионов долларов.