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Канцлер юстиции: не провозглашенный президентом закон противоречит Конституции

rus.postimees.ee
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Канцлер юстиции Юлле Мадизе.
Канцлер юстиции Юлле Мадизе. Фото: Mihkel Maripuu

По мнению канцлера юстиции Юлле Мадизе, увязанный с вотумом доверия правительству Закон об изменении Закона о земельном налоге и Закона о налогообложении, без внесения поправок повторно принятый парламентом 18 декабря, но вновь не провозглашенный президентом, не соответствует Конституции, пишет Rus.ERR.

«Я считаю, что принятый Рийгикогу 18 декабря 20023 года Закон об изменении Закона о земельном налоге и Закона о налогообложении противоречит Конституции», – пишет канцлер юстиции Юлле Мадизе в своем заключении, представленном в Государственный суд.

Мадизе отметила, что, принимая решение о провозглашении закона, президент имеет право оценивать процедуру принятия закона, и в случае выявления существенных процессуальных ошибок направить закон в Рийгикогу для повторного обсуждения и принятия решения.

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