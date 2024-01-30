По мнению канцлера юстиции Юлле Мадизе, увязанный с вотумом доверия правительству Закон об изменении Закона о земельном налоге и Закона о налогообложении, без внесения поправок повторно принятый парламентом 18 декабря, но вновь не провозглашенный президентом, не соответствует Конституции, пишет Rus.ERR.
Канцлер юстиции: не провозглашенный президентом закон противоречит Конституции
«Я считаю, что принятый Рийгикогу 18 декабря 20023 года Закон об изменении Закона о земельном налоге и Закона о налогообложении противоречит Конституции», – пишет канцлер юстиции Юлле Мадизе в своем заключении, представленном в Государственный суд.
Мадизе отметила, что, принимая решение о провозглашении закона, президент имеет право оценивать процедуру принятия закона, и в случае выявления существенных процессуальных ошибок направить закон в Рийгикогу для повторного обсуждения и принятия решения.