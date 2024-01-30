Канцлер юстиции: не провозглашенный президентом закон противоречит Конституции

По мнению канцлера юстиции Юлле Мадизе, увязанный с вотумом доверия правительству Закон об изменении Закона о земельном налоге и Закона о налогообложении, без внесения поправок повторно принятый парламентом 18 декабря, но вновь не провозглашенный президентом, не соответствует Конституции, пишет Rus.ERR.