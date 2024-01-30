Чтобы избежать колебания цен: в Эстонии появится высокомощный накопитель электроэнергии

Расположение накопителя в промышленном комплексе Аувере улучшит его конкурентоспособность, позволит повысить эффективность производства энергии и степень использования возобновляемой энергии в комплексе.

«Для нас большая честь быть частью плана компании Eesti Energia по отключению стран Балтии от энергосистемы России, – сказал Кювон Хео, руководитель сферы накопления энергии в Европе компании LG Energy Solution. – Наши передовые технологии и направленный на сотрудничество подход проложат путь к созданию в Эстонии устойчивой энергосистемы, способствуя инновациям и жизнестойкости перед лицом непростых задач, стоящих перед сферой энергетики».

Мощность накопителя соответствует двухчасовому потреблению приблизительно 75 000 домохозяйств. Наличие мощного накопителя позволяет участвовать как на бирже электроэнергии, так и на других энергетических рынках, обеспечивая надежность электроснабжения. Накопитель полностью покроет потребность стран Прибалтики в резерве частот FCR.

По словам члена правления Diotech OÜ Марта Моора, миссия предприятия - ускорить переход общества к экологически нейтральному производству и потреблению электроэнергии.

«Следуя своей своей миссии, мы в течение нескольких лет сознательно развивали возможности проектирования аккумуляторных технологий и строительства, поскольку речь идет о ключевых технологиях, позволяющих управлять производством возобновляемой энергии, – сказал Моора. – Для нас большая честь вывести на эстонский рынок передовые технологии для хранения энергии LG Energysolution и сотрудничать с Eesti Energia в данном пилотном проекте. Мы приложим все силы, чтобы система заработала в соответствии с ожиданиями, и чтобы пилотный проект оправдал себя для всех участников».

Компания Eesti Energia объявила тендер на поставку накопителя высокой мощности летом 2023 года, и он заработает в первом квартале 2025 года.