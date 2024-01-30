В целях сбалансирования колебаний цен на электроэнергию, возникающих в результате роста производства возобновляемой энергии, и поддержания стабильности энергосистемы, в течение этого года компания Eesti Energia установит первый накопитель энергии высокой мощности в промышленном комплексе Аувере.
Чтобы избежать колебания цен: в Эстонии появится высокомощный накопитель электроэнергии
Инвестиции в накопители помогут компании Eesti Energia увеличить использование электроэнергии из возобновляемых источников, обеспечивая при этом более стабильные цены для конечного потребителя. Накопитель будет запущен в начале 2025 года, то есть одновременно с отключением стран Балтии от электросети России.
Организованный энергетической компанией международный тендер выиграло совместное предложение Diotech OÜ и Solar Wheel OÜ на поставку аккумуляторной технологии LG Energy Solution. Мощность накопителя составит 26,5 мегаватт и 53,1 мегаватт-часа, а общий объем инвестиций - 19,6 миллионов евро. Это пилотный проект, цель которого - убедиться, что решение подходит как для Эстонии, так и для других внутренних рынков компании.
По словам члена правления Eesti Energia Кристьяна Кухи, ключом к быстрому, гарантирующему энергетическую независимость, зеленому повороту по доступной стоимости является электрификация на основе возобновляемых источников энергии, в которой важную роль играет и хранение энергии.
«Самый быстрый способ обеспечить население электричеством по доступной цене и гарантировать независимость энергосистемы Эстонии - как можно скорее перейти на возобновляемую энергию, – сказал Кухи. – Поскольку ветер не дует, а солнце не светит постоянно, энергию нужно накапливать. Одним из решений для хранения возобновляемой энергии являются накопители энергии высокой мощности, наличие которых помогает избежать непомерных цен на электроэнергию, как это случилось недавно. Достаточная емкость накопителя поможет обеспечить доступные цены на электроэнергию, надежность энергосистемы и более эффективное использование возобновляемых источников энергии».
Расположение накопителя в промышленном комплексе Аувере улучшит его конкурентоспособность, позволит повысить эффективность производства энергии и степень использования возобновляемой энергии в комплексе.
«Для нас большая честь быть частью плана компании Eesti Energia по отключению стран Балтии от энергосистемы России, – сказал Кювон Хео, руководитель сферы накопления энергии в Европе компании LG Energy Solution. – Наши передовые технологии и направленный на сотрудничество подход проложат путь к созданию в Эстонии устойчивой энергосистемы, способствуя инновациям и жизнестойкости перед лицом непростых задач, стоящих перед сферой энергетики».
Мощность накопителя соответствует двухчасовому потреблению приблизительно 75 000 домохозяйств. Наличие мощного накопителя позволяет участвовать как на бирже электроэнергии, так и на других энергетических рынках, обеспечивая надежность электроснабжения. Накопитель полностью покроет потребность стран Прибалтики в резерве частот FCR.
По словам члена правления Diotech OÜ Марта Моора, миссия предприятия - ускорить переход общества к экологически нейтральному производству и потреблению электроэнергии.
«Следуя своей своей миссии, мы в течение нескольких лет сознательно развивали возможности проектирования аккумуляторных технологий и строительства, поскольку речь идет о ключевых технологиях, позволяющих управлять производством возобновляемой энергии, – сказал Моора. – Для нас большая честь вывести на эстонский рынок передовые технологии для хранения энергии LG Energysolution и сотрудничать с Eesti Energia в данном пилотном проекте. Мы приложим все силы, чтобы система заработала в соответствии с ожиданиями, и чтобы пилотный проект оправдал себя для всех участников».
Компания Eesti Energia объявила тендер на поставку накопителя высокой мощности летом 2023 года, и он заработает в первом квартале 2025 года.