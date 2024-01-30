ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ И самый популярный, и самый непопулярный у народа министр являются реформистами

Айвар Воог, руководитель отдела исследований Kantar Emor, заявил, что на уровень доверия к политику влияет, с одной стороны, количество упоминаний о его деятельности в СМИ, а с другой, характер освещения этой деятельности, то, преподносится ли она конфликтной. Воог добавил, что в меньшей степени уровень доверия зависит от деятельности самого министра и от того, насколько хорошо обстоят дела в его сфере.

31 процент эстонцев доверяют Певкуру, который находится на первом месте в рейтинге доверия к министрам. 28 процентов доверяют министру образования и науки Кристине Каллас («Ээсти 200»), которая находится на втором месте.

Далее с очень небольшим отставанием идут премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) и министр здравоохранения Рийна Сиккут (Социал-демократическая партия), им обеим доверяют по 22 процента респондентов. За ними следуют министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-деморкатическая партия) с 21 процентом, министр юстиции Калле Лаанет (Партия реформ) и министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») с 20 процентами. Министру культуры Хейди Пурга (Партия реформ) доверяют 19 процентов респондентов.

Министру климата Кристену Михалу (Партия реформ) доверяют 17 процентов жителей Эстонии, региональному министру Мадису Калласу (Социал-демократическая партия) - 16 процентов, министру социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ) - 14 процентов. Министру экономики и информационных технологий Тийту Рийсало («Ээсти 200») доверяют 9 процентов, и министру финансов Марту Вырклаэву (Партия реформ) - всего лишь 8 процентов жителей Эстонии.

Если посмотреть на людей, активно участвующих в эстонской политике, в более широком разрезе, то президент Алар Карис получил самый высокий уровень доверия (61 процент) среди жителей Эстонии.

Данные основаны на опросах, проведенных Kantar Emor с общеэстонской репрезентативной выборкой. Опросы проводились онлайн с 7 по 13 декабря 2023 года и с 17 по 24 января 2024 года. Опрашивались жители Эстонии в возрасте от 16 лет и старше. Респондентами в двух опросах выступили 2313 человек. В результатах представлены средние данные по двум опросам.

Респондентам был предоставлен список политиков и было предложено оценить, кому они доверяют.