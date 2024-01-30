Учителя обещают ответить на предложение министра образования

По словам, возглавляющего Союз работников образования (EHL) Реэмо Вольтри, для сформирования позиции по этому предложению совет профсоюза соберется в 14 часов, затем в 16 часов учителя планируют провести пресс-брифинг, на котором объявят о своих дальнейших планах.

Министр образования и науки Кристина Каллас вместе с министрами от партии «Ээсти 200» и от Социал-демократической партии нашли решение, как внести дополнительно 5,7 млн евро на повышение зарплаты учителей.

Благодаря дополнительным деньгам средняя зарплата учителей повысится на 6,6 процента, а минимальная заработная плата до 1820 евро, поэтому соотношение зарплаты учителей к средней зарплате по Эстонии сохранится на уровне 112 процентов. Министр предложила и профсоюзу работников образования Эстонии положить конец трудовому спору.

«Учителям у меня есть предложение, которое могло бы положить конец этой забастовке. Министры от "Ээсти 200" и от соцдемов нашли решение, где найти дополнительные деньги на повышение зарплат учителей. Сегодня в ходе обсуждения бюджетной стратегии правительства (RES) нужно достигнуть этого соглашения, и тогда завтра возможно забастовка прекратится", - сказала министр Кристина Каллас рано утром во вторник.

«Если соглашение будет достигнуто, в этом году мы вложим почти 40 млн евро в зарплаты учителей. Однако помимо вопроса о зарплате, учителя хотят вместе согласовать модель карьеры и расчет нагрузки, чтобы нагрузка была упорядочена, а возможности карьерного роста ясны. Именно поэтому на прошлой неделе я направила приглашения на переговоры руководству школ по совместному заключению долгосрочного соглашения на 2025-2027 годы. Переговоры начнутся 19 февраля».

Правительство установило к 2024 году минимальную зарплату учителей на уровне 1803 евро в месяц, а дифференцированная часть зарплаты увеличилась с 17 до 20 процентов, в результате чего расчетная среднемесячная зарплата учителей в 2024 году составила бы 2164 евро. Учителя с этим не согласились и объявили с 22 января бессрочную забастовку.

Предлагаемое соглашение повысит минимальную заработную плату на 4,1 процента, или до 1820 евро, что увеличивает расчетную среднюю заработную плату учителей на 6,6 процента, или до 2184 евро. Таким образом, соотношение зарплат учителей к средней по Эстонии останется на уровне 112 процентов.