ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ «Увольнение» Залужного и «смерть» Герасимова – проявления новой инфовойны

Зеленский послал тревожный сигнал Путину
Президент Зеленский вчера официально заявил, что численность украинской армии составляет 880 000 бойцов. Очевидно, что это ответ на недавнее заявление Путина о том, что на войну против Украины мобилизовано 600 000 российскийх солдат. Для российского президента этот сигнал из Украины является тревожным, поскольку Путин пытается убедить российское общественное мнение и, возможно, самого себя, что российская армия имеет достаточное численное превосходство, чтобы выиграть войну.
Зеленский намеренно бросает ему вызов, но дело не в дезинформации или блефе. Как вы помните, украинская армия начала мобилизацию в самом начале войны, и по сравнению с Россией всегда добивалась в этом успеха. Общая численность армии Украины не означает, что она также имеет и численное превосходство на фронте, поскольку Украина постоянно ротирует свои войска, чтобы дать солдатам отдых между периодами нахождения на фронте.
Пока Россия не смогла в полной мере осуществить ротацию войск в прифронтовой зоне, но ее пытаются осуществить при поддержке формирования резервов. Новая дополнительная мобилизация постоянно будет оставаться центральным вопросом внутренней политики Украины, успешная реализация которой будет означать готовность Украины противостоять России в войне еще как минимум два года.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретился в Украине с украинскими министром иностранных дел и главой президентского офиса. Встреча состоялась в закарпатском Ужгороде, что является очевидным украинским ответом на прежние заявления Венгрии. Встреча в регионе, где проживает венгерское меньшинство, давала венгерскому премьер-министру, если он того пожелает, возможность сгладить свою прежнюю позицию по украинским вопросам.