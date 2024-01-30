ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ «Увольнение» Залужного и «смерть» Герасимова – проявления новой инфовойны

На встрече украинская сторона заявила, что сделан шаг вперед по организации встречи Зеленского и Виктора Орбана. Никаких намеков на решение политических вопросов сделано не было. Министр иностранных дел Венгрии не хотел создавать впечатления, что Венгрия может изменить свою позицию, и подтвердил, что Венгрия не намерена помогать Украине оружием. Однако он не смог ответить на вопросы, касающиеся Европы.

Венгрия наконец-то оказалась под давлением со стороны более сильных стран-членов ЕС. С одной стороны, выражается удовлетворение публичными заявлениями о том, что Венгрия меняет свою жесткую оппозицию решению о финансировании Украины. С другой стороны, в СМИ также появились сообщения о том, что в случае дальнейшей блокировки украинского финансирования проблема не будет решена без Венгрии, но тогда для самой Венгрии также будут закрыты несколько фондов ЕС. Таким образом, Венгрии вежливо была предложена возможность вернуться в «общую группу». У Венгрии нет альтернативы европейским фондам. Похоже, венгры заняты оценкой собственного положения.

Новые атаки

Вчера российские чиновники объявили, что мобильный интернет отключался ночью в северо-западных регионах России (Санкт-Петербурге, Пскове и Новгороде) для создания условий для борьбы силами ПВО с дронами. На самом деле это сообщение следует читать как бы задом наперед.