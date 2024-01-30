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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ «Увольнение» Залужного и «смерть» Герасимова – проявления новой инфовойны

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Konstantin Sednev
  • Сделан шаг к проведению встречи Зеленского и Орбана
  • Зеленский бросил вызов Путину
  • Венгрия наконец-то оказалась под давлением со стороны более сильных стран-членов ЕС

Информационная война на стратегическом уровне в последние месяцы значительно активизировалась, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

В основном через западные СМИ предпринимаются попытки влияния как на украинскую прессу, так и на процесс принятия решений западными странами. Запущен постоянный поток обсждения всевозможных вариантов дальнейшего хода войны, почти все из которых основаны на анонимных источниках.

Но проявлениями информационной войны можно считать и краткосрочные действия, основная цель которых - создание недоверия к политическому процессу внутри Украины. Несколько дней назад в социальных сетях появилась первая информация о том, что президент Украины Зеленский уволит командующего ВСУ генерала Залужного. На данный момент циркулируют слухи, что такое решение уже принято.

В течение вчерашнего дня все соответствующие официальные источники в Украине, включая администрацию президента, заявили, что такого решения не принималось. Чтобы еще больше усилить тревогу, в социальных сетях появилась версия о том, что будут заменены и главком ВСУ, и министр обороны. Как это часто бывает в таких случаях, в СМИ все еще сеются сомнения и создается впечатление неопределенности в политическом процессе.

С другой стороны, в последние несколько недель циркулирует информация о том, что начальник российского генштаба Герасимов погиб в результате одного из авиаударов, организованных украинской армией в Крыму. Этот слух подогревается тем, что генерала Герасимова последние недели не видели на публике. Тем не менее, маловероятно, что факт его смерти мог бы храниться в секрете в России в течение нескольких недель.

Зеленский послал тревожный сигнал Путину

Президент Зеленский вчера официально заявил, что численность украинской армии составляет 880 000 бойцов. Очевидно, что это ответ на недавнее заявление Путина о том, что на войну против Украины мобилизовано 600 000 российскийх солдат. Для российского президента этот сигнал из Украины является тревожным, поскольку Путин пытается убедить российское общественное мнение и, возможно, самого себя, что российская армия имеет достаточное численное превосходство, чтобы выиграть войну.

Зеленский намеренно бросает ему вызов, но дело не в дезинформации или блефе. Как вы помните, украинская армия начала мобилизацию в самом начале войны, и по сравнению с Россией всегда добивалась в этом успеха. Общая численность армии Украины не означает, что она также имеет и численное превосходство на фронте, поскольку Украина постоянно ротирует свои войска, чтобы дать солдатам отдых между периодами нахождения на фронте.

Пока Россия не смогла в полной мере осуществить ротацию войск в прифронтовой зоне, но ее пытаются осуществить при поддержке формирования резервов. Новая дополнительная мобилизация постоянно будет оставаться центральным вопросом внутренней политики Украины, успешная реализация которой будет означать готовность Украины противостоять России в войне еще как минимум два года.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретился в Украине с украинскими министром иностранных дел и главой президентского офиса. Встреча состоялась в закарпатском Ужгороде, что является очевидным украинским ответом на прежние заявления Венгрии. Встреча в регионе, где проживает венгерское меньшинство, давала венгерскому премьер-министру, если он того пожелает, возможность сгладить свою прежнюю позицию по украинским вопросам.

На встрече украинская сторона заявила, что сделан шаг вперед по организации встречи Зеленского и Виктора Орбана. Никаких намеков на решение политических вопросов сделано не было. Министр иностранных дел Венгрии не хотел создавать впечатления, что Венгрия может изменить свою позицию, и подтвердил, что Венгрия не намерена помогать Украине оружием. Однако он не смог ответить на вопросы, касающиеся Европы.

Венгрия наконец-то оказалась под давлением со стороны более сильных стран-членов ЕС. С одной стороны, выражается удовлетворение публичными заявлениями о том, что Венгрия меняет свою жесткую оппозицию решению о финансировании Украины. С другой стороны, в СМИ также появились сообщения о том, что в случае дальнейшей блокировки украинского финансирования проблема не будет решена без Венгрии, но тогда для самой Венгрии также будут закрыты несколько фондов ЕС. Таким образом, Венгрии вежливо была предложена возможность вернуться в «общую группу». У Венгрии нет альтернативы европейским фондам. Похоже, венгры заняты оценкой собственного положения.

Новые атаки

Вчера российские чиновники объявили, что мобильный интернет отключался ночью в северо-западных регионах России (Санкт-Петербурге, Пскове и Новгороде) для создания условий для борьбы силами ПВО с дронами. На самом деле это сообщение следует читать как бы задом наперед.

Поскольку российская ПВО пока не в состоянии противостоять атакам дронов в регионе, отключение интернета используется в качестве дополнительной меры противовоздушной обороны. Судя по последним атакам, российские чиновники убеждены, что дроны, атаковавшие порты в прошлый раз, были направлены к цели с помощью мобильного интернета. Очевидно, есть опасения нападения на еще нетронутые нефтяные терминалы на Балтийском море, но в регионе также находится и валдайская резиденция президента России, которую он время от времени посещает.

Сегодня ночью Россия инциировала крупную атаку с использованием 35 иранских беспилотников. ПВО Украины пока сообщила об уничтожении лишь 15 дронов. Однако информации о поражении цлей в результате атаки беспилотников нет. Каждый день Россия атакует тылы Украины вблизи от линии фронта ракетами системы С-300. Поскольку российское командование удерживает свои ВВС вдали от линии фронта из-за украинской ПВО, удары С-300 должны восполнить этот пробел в российских возможностях. ПВО Украины не может уничтожить эти ракеты, но это неточное оружие, и именно так в основном наносятся удары по населенным пунктам, чтобы вызвать жертвы среди населения и гражданской инфраструктуры.

Активность российских атак осталась на том же уровне, что и в предыдущие два дня.

В направлении Сватово и Северодонецка российская армия продолжала наступление танковыми и пехотными частями в районах Купянска и Лимана. Бои идут интенсивные, и на линии фронта есть позиции или участки, которые переходят из рук в руки. Российские подразделения несколько улучшили свои позиции в некоторых точках серой зоны, но существенного прогресса для них по-прежнему не произошло. По данным украинского военного командования, вчера в этом районе также был сбит один российский штурмовик Су-34.

В районе Бахмута российская армия проводит отдельные наступательные действия в форме разведывательных боев, но никаких изменений в ситуацию это не внесло.

Число попыток наступления российской армии в районе Донецка несколько уменьшилось, но это по-прежнему наиболее активный район наступления российской армии на всем фронте. Последние попытки не привели к кардинальным изменениям ситуации.

На Южном фронте российские части пока бездействуют. На восточном берегу Днепра российские части пытаются вновь начать наступление, а количество атак на украинские позиции постепенно увеличивается. Представитель Южного фронта Украины сообщил, что украинским силам удалось расширить свои пладцармы на восточном берегу Днепра.

Возможно небольшое улучшение украинский позиций на речном побережье. Поскольку Украина не перебрасывала через реку тяжелую технику, маловероятно, что с помощью только пехотных подразделений можно будет продвинуться от берега реки на значительное расстояние. В целом ситуация не изменилась, и Украина пытается мотивировать российское командование продолжить наступление на побережье Днепра.

Ожидание американского ответа

В американских СМИ идет довольно шумный обмен мнениями в ожидании военной операции США в ответ на атаку беспилотника на военную базу США в Иордании. Самая важная официальная информация исходит от президента Байдена. По его словам, ответ США на нападение будет долгосрочным и решительным, то есть это не будет разовый ответ.

С момента нападения ХАМАС 7 октября плацдармы США подверглись различным атакам 170 раз. Очевидно, что контратаки США не смогли заставить иранские вооруженные формирования успокоиться. В СМИ ведутся дискуссии о том, будут ли США напрямую атаковать цели на иранской территории.

Вряд ли Иран захочет обострить ситуацию и дойти до прямой военной конфронтации с США. Если США смогут убедить Иран в своей готовности решительно атаковать иранские объекты где угодно, ситуация может наконец успокоиться.

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