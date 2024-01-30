Как сообщила министр образования Кристина Каллас («Ээсти 200»), во вторник правительство достигло соглашения о выделении 5,7 млн евро на повышение заработной платы учителей, что повысит минимальную зарплату учителей до 1820 евро, пишет Rus.ERR.
Правительство достигло договоренности о выделении 5,7 млн евро на повышение зарплат учителей
«Действительно, мы сегодня достигли соглашения, что мы готовы выделить 5,7 млн евро. И мы уже сделали учителям соответствующее компромиссное предложение. Данное политическое желание исходило от двух партий — социал-демократов и "Ээсти 200"», — сказала Каллас.
По словам Каллас, эти деньги поступят от различных министерств – 5-6 министерств сократят свои расходы, и таким образом в этом году будет сэкономлено 5,7 млн евро.
Союз учителей соберется для обсуждения этого предложения сегодня днем.