Правительство достигло договоренности о выделении 5,7 млн евро на повышение зарплат учителей

«Действительно, мы сегодня достигли соглашения, что мы готовы выделить 5,7 млн евро. И мы уже сделали учителям соответствующее компромиссное предложение. Данное политическое желание исходило от двух партий — социал-демократов и "Ээсти 200"», — сказала Каллас.

По словам Каллас, эти деньги поступят от различных министерств – 5-6 министерств сократят свои расходы, и таким образом в этом году будет сэкономлено 5,7 млн евро.

Союз учителей соберется для обсуждения этого предложения сегодня днем.