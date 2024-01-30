Алар Карис рассказал, кто является залогом мудрого будущего Эстонии

По словам главы государства, мы отмечаем День эстонской литературы, потому что через нее проявляется и продолжается эстонский дух, слышна история Эстонии, миру дается представление о том, что такое быть эстонцем, представление об эстонском культурном и интеллектуальном пространстве. «О том, что делает нас эстонцами. Или что делает нас сету, выро, мульги или островитянами. Это доказательство нашей самоидентичности в ее самой широкой форме. Поэтому давайте ценить наших мыслителей, наших писателей», - сказал президент Карис.

«Наша литературная история предлагает нам пространство мысли в беспрецедентном разнообразии стилей, регистров, форм, тем и диалектов. И это, кажется, не заканчивается и сейчас - авторы нашего времени тоже держат руку на пульсе нашей жизни и языка, каждый по-своему. Поэтому давайте ценить чистый язык и стиль», - сказал глава государства.

Президент Карис отметил, что чтение заставляет нас слышать что-то иное и новое, особенно в эпоху, благоприятствующую поверхностности. Как сказал Карис, именно тогда, когда мы пишем, мысли продумываются наиболее ярко и ясно до самого конца. Президент Карис также сослался на результаты недавнего исследования о том, что чтение с экрана ухудшает понимание текста и что чтение с бумаги предпочтительнее для более глубокого понимания. «Поэтому давайте ценить настоящие книги», - сказал он.