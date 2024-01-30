«День эстонской литературы обращает наше внимание на необходимость углубления в письменное слово. Только путем такого углубления появляются осмысленное понимание и постижение как окружающего мира, так и другого человека», - сказал президент Алар Карис в своей речи по случаю Дня эстонской литературы.
Алар Карис рассказал, кто является залогом мудрого будущего Эстонии
По словам главы государства, мы отмечаем День эстонской литературы, потому что через нее проявляется и продолжается эстонский дух, слышна история Эстонии, миру дается представление о том, что такое быть эстонцем, представление об эстонском культурном и интеллектуальном пространстве. «О том, что делает нас эстонцами. Или что делает нас сету, выро, мульги или островитянами. Это доказательство нашей самоидентичности в ее самой широкой форме. Поэтому давайте ценить наших мыслителей, наших писателей», - сказал президент Карис.
«Наша литературная история предлагает нам пространство мысли в беспрецедентном разнообразии стилей, регистров, форм, тем и диалектов. И это, кажется, не заканчивается и сейчас - авторы нашего времени тоже держат руку на пульсе нашей жизни и языка, каждый по-своему. Поэтому давайте ценить чистый язык и стиль», - сказал глава государства.
Президент Карис отметил, что чтение заставляет нас слышать что-то иное и новое, особенно в эпоху, благоприятствующую поверхностности. Как сказал Карис, именно тогда, когда мы пишем, мысли продумываются наиболее ярко и ясно до самого конца. Президент Карис также сослался на результаты недавнего исследования о том, что чтение с экрана ухудшает понимание текста и что чтение с бумаги предпочтительнее для более глубокого понимания. «Поэтому давайте ценить настоящие книги», - сказал он.
Глава государства подчеркнул еще один аспект эстонской литературы, особенно затрагивающий молодежь, - то, что настоящий эффект самовыражения достигается с помощью чтения.
«Многие проблемы начинаются с плохого общения. С того, что мы не умеем выражаться, ясно доносить свои мысли. Мы порой не умеем анализировать то, что происходит внутри нас, но ведь анализ по большей части основан на слове. Этот навык не возникает сам по себе. Это происходит благодаря чтению и изучению языка, - сказал президент Карис. - Поэтому давайте ценить наших учителей. Именно учителя, и особенно учителя литературы, являются залогом нашего мышления и мудрого будущего. Именно они учат молодых людей находить себя, свой стиль, мысленную форму и выразительность через родной язык. Именно они создают прочную культурную основу, которая объединяет нас на протяжении веков».
Президент Алар Карис объявил о присвоении звания учителя литературы года Ану Келл, учительнице эстонского языка и литературы гимназии Густава Адольфа.
Обладательницу титула выбрала объединенная комиссия Эстонского общества учителей родного языка, Таллиннского литературного центра и Министерства культуры. Почетному титулу сопутствует и денежное вознаграждение. В прошлом году учителем литературы года стала учительница Мярьямааской гимназии Сирье Ноотре.