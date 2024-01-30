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АНАЛИЗ ⟩ Находясь в рядах «Отечества», Ратасу легче критиковать Каю Каллас

Микк Салу
, журналист
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Фото: Mihkel Maripuu

Главная причина, по которой Юри Ратас решил вступить в «Отчечество», - «Отечество» сейчас находится в оппозиции.

Ратас долго и упорно критиковал правительство. В такой ситуации присоединение к социал-демократам (это была альтернатива, которую рассматривал Ратас - прим. М. С.) было бы для него гораздо менее удобным. На прошлой неделе, когда Postimees спросил у Танеля Кийка (Социал-демократическая партия) о том, куда может податься Ратас, - а Кийк не знал наверняка - он также предположил, что выйти из оппозиции (где сейчас находится Ратас - прим. М. С.) и присоединиться к коалиции премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ) было бы для Ратаса особенно сложно, как с человеческой, так и с политической точки зрения.

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