Ущербы и потери: печальная страховая статистика

Наибольший скачок вызванных штормами ущербов был зафиксирован в Харьюмаа – по сравнению с 80 случаями в 2022 году, в 2023 году было зарегистрировано 174 случая вызванного стихией ущерба. В прошлом году по всей Эстонии было зарегистрировано порядка 370 случаев ущербов по жилищному страхованию, вызванных стихийными бедствиями – это почти на 100 случаев больше, чем в 2022 году. В денежном выражении рост ущерба от штормов оказался еще более резким: по сравнению с 2022 годом общий объем ущерба увеличился в 2,3 раза.

Наибольшие потери жители Эстонии понесли в августе и октябре. Ущерб от одного лишь октябрьского шторма был примерно таким же, как ущерб от всех стихийных бедствий 2022 года вместе взятых.

«На октябрь и август 2023 пришлось две трети убытков от штормов, – рассказал руководитель отдела ущербов частных клиентов ERGO Таави Кёэтс. – Ущерб от штормов увеличился, а также участились случаи различных связанных с водой повреждений». По его словам, из-за погодных условий также увеличился ущерб, причиненный водой: снег тает, и, если крыши не чистить, вода часто попадает через крышу внутрь здания.

«Разумеется, множество происшествий человек не в состоянии предотвратить самостоятельно – будь то повреждающий крышу град или ущерб от затопления, вызванного соседом сверху. Но есть и много случаев для профилактики которых каждый может что-то сделать», - подчеркнул Кёэтс.

Он отметил, что отопительные системы следует обслуживать согласно требованиям, при их сооружении следует следить за тем, чтобы все соответствовало нормативам, а также чтобы в порядке была документация и имелось разрешение на использование. В прошлом году крупнейшие единовременные ущербы по жилищному страхованию произошли в результате пожаров – ущерб от наиболее серьезных случаев достигал 300 000 евро.

Оценивая прошлогодние ущербы, Кёэтс советует на всякий случай пересмотреть свои договоры страхования: «Выбирая, например, более высокую ставку собственной ответственности, клиент фактически получает защиту от более крупных ущербов, а в случае небольших происшествий покрывает убытки самостоятельно». Таким образом, договор становится выгоднее, и домохозяйство оказывается застраховано от самых больших инцидентов.