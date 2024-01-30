Отключение от российской электросети может повлиять на стоимость электроэнергии

Чтобы в феврале 2025 года Латвия вместе с остальными странами Балтии могла полностью отключиться от энергосистемы БРЭЛЛ, которая в настоящее время соединяет их с Россией и Беларусью, в Гробиньской волости сейчас строится первая в Латвии синхронно-компенсаторная станция - часть оборудования, необходимого для предстоящего перехода. Поставка компенсатора ожидается к маю этого года, пишет Rus.LSM.

«Очевидно, один из больших вызовов — отключение межсоединений с Россией. И самое важное, о чем мы сейчас думаем — это увеличение собственных генерирующих мощностей. Увеличивая в Латвии, мы также увеличиваем их в регионе. И сейчас мы работаем над межсетевыми соединениями. Нам нужно больше межсетевых соединений, чтобы обеспечить подачу электроэнергии», — сказал Мелнис.

В настоящее время системы электроснабжения стран Балтии входят в российскую систему электроснабжения IPS/UPS, или так называемый БРЭЛЛ, в котором Россия контролирует частоту системы энергосистемы.

По оценке Еврокомиссии, синхронизация электросетей стран Балтии является политическим и финансовым приоритетом, на реализацию которого выделено более 1,2 миллиарда евро.

Согласно соглашению, подписанному лидерами стран Балтии и Еврокомиссией в 2018 году, Литва, Латвия и Эстония должны до конца 2025 года синхронизировать свои электросети с континентальной европейской системой.