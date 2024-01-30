Во время забастовки учителей зрители спектаклей тартуского театра «Ванемуйне» получили возможность почуствовать солидарность театральных деятелей с работниками образования. Сначала перед зрителями зачитывалось заявление в поддержку педагогов, после чего следовала символическая пятиминутная приостановка работы.
Для подписчиков
Труппа «Ванемуйне» нашла яркий способ поддержать забастовку учителей
Идея акции получила свое начало из того, что Эстонский театральный союз вместе со своими подорганизациями обсудил тему забастовки учителей и решил провести акцию в поддержку требований педагогов. Одной из целей акции было повышение осведомленности людей и обеспечение реалистичного восприятия проблемы.