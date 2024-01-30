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Труппа «Ванемуйне» нашла яркий способ поддержать забастовку учителей

Райму Хансон
, журналист
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Реймо Сагор зачитывает текст обращения в поддержку учителей.
Реймо Сагор зачитывает текст обращения в поддержку учителей. Фото: Andreas Kangur / Vanemuine

Во время забастовки учителей зрители спектаклей тартуского театра «Ванемуйне» получили возможность почуствовать солидарность театральных деятелей с работниками образования. Сначала перед зрителями зачитывалось заявление в поддержку педагогов, после чего следовала символическая пятиминутная приостановка работы.

Идея акции получила свое начало из того, что Эстонский театральный союз вместе со своими подорганизациями обсудил тему забастовки учителей и решил провести акцию в поддержку требований педагогов. Одной из целей акции было повышение осведомленности людей и обеспечение реалистичного восприятия проблемы.

«Вопрос «Как обеспечить сохранение эстонской нации, языка и культуры на протяжении веков?» должен звучать камертоном в сердце, уме и душе каждого эстонца. Поэтому мы должны задать себе вопрос: как ценить учителей? Учителей, чья задача - воспитывать носителей и пропагандистов эстонской культуры», - написано в обращении театрального союза к своим членам на тему того, почему необходимо поддержать забастовку.

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