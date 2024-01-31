В среду, 24 января, в нашу редакцию обратилась учительница Кивиылиской русской школы Елизавета: «Добрый день! Пишу вам по поводу наболевшей в последнее время темы: забастовка учителей. Я являюсь преподавателем основной школы в Ида-Вирумаа и хотела бы задать вопрос: как долго нас будут обманывать, вводить в заблуждение и манипулировать информацией?» - пишет она.