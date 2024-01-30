Охранник помог найти пропавшую 13-летнюю девочку

Сотрудники полиции побеседовали с близкими девочки, собрали информацию о возможных маршрутах ее передвижения и проверили возможные места пребывания в Тарту, но, к сожалению, пропавшую сразу найти не удалось.

Около трех часов дня пресс-служба полиции сообщила, что до полудня в Тарту девочка села на автобус и отправилась в Выру, где вышла из автобуса около 13.00. Куда она пошла с автовокзала, было неизвестно.

Около восьми часов вечера полиция сообщила, охранник выруского торгового центра Kagukeskus сообщил стражам порядка, что заметил Кадри ли в торговом центре. Полицейский патруль отправился на место, забрал девочку и передал ее родителям.

Полиция благодарит всех, кто помогал в поисках девочки.