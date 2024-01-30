Ушла из школы и исчезла: полиция ищет пропавшую 13-летнюю девочку

Сотрудники полиции побеседовали с близкими девочки, собрали информацию о возможных направлениях ее передвижения и проверили возможные места пребывания в городе Тарту, но, к сожалению, пропавшую пока не нашли.

Рост Кадри Ли 168 см, у нее худощавое телосложение. У нее темные короткие волосы, на ней черная короткая куртка и брюки с изображением черепов.

Полиция просит всех, кто видел Кадри Ли или знает ее местонахождение, сообщить об этом по номеру 112.