Ушла из школы и исчезла: полиция ищет пропавшую 13-летнюю девочку

Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшей в Тарту Кадри Ли, которая сегодня, 30 января, отправилась в школу, но потом покинула ее в неизвестном направлении.
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Сотрудники полиции побеседовали с близкими девочки, собрали информацию о возможных направлениях ее передвижения и проверили возможные места пребывания в городе Тарту, но, к сожалению, пропавшую пока не нашли.
Рост Кадри Ли 168 см, у нее худощавое телосложение. У нее темные короткие волосы, на ней черная короткая куртка и брюки с изображением черепов.
Полиция просит всех, кто видел Кадри Ли или знает ее местонахождение, сообщить об этом по номеру 112.