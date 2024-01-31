Украинка и россиянин бежали вместе в Эстонию, но теперь им угрожает высылка в Россию

В редакцию Rus.Postimees обратился гражданин России Александр (имя изменено по просьбе мужчины, которую он объясняет соображениями безопасности - прим.ред. ). Мужчина рассказал, что он с супругой гражданкой Украины и несовершеннолетним ребенком с июня 2022 года находится в Эстонии. Семья попросила политическое убежище, но им отказали.

«Обращаюсь к вам, потому что вижу, что проблема не единична и требует широкой огласки. Я абсолютно уверен, что подобного не должно быть в демократическом обществе и в системе, где решаются судьбы людей. Наша проблема заключается в том, что дело рассматривают с предвзятостью к российскому паспорту», - с самого начала своего послания безапелляционно утверждает Александр, не приводя прямых доказательств.