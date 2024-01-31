Жена – украинка, муж – россиянин. Результат: решение о предоставлении защиты в Эстонии зависло на полтора года. Rus.Postimees рассказывает историю пары, дает статистику отказов в предоставлении защиты обладателям украинских паспортов и анализирует влияние наличия паспорта РФ на такие отказы.
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Украинка и россиянин живут в эстонском центре для беженцев и боятся высылки в Россию
В редакцию Rus.Postimees обратился гражданин России Александр (имя изменено по просьбе мужчины, которую он объясняет соображениями безопасности - прим.ред.). Мужчина рассказал, что он с супругой гражданкой Украины и несовершеннолетним ребенком с июня 2022 года находится в Эстонии. Семья попросила политическое убежище, но им отказали.
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