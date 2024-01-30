Исследование: сохранение рабочих мест стало для предприятий приоритетом

Исследование показало, что для эстонских предприятий вопрос сохранения рабочих мест более чем за полгода переместился с четвертого на второе место в списке приоритетов. Его считают важным 32% респондентов. Несмотря на то, что значительный рост цен уже сошел на нет, предприятия по-прежнему считают преодоление последствий инфляции и расходов самой большой проблемой. Об этом заявили целых 40% респондентов. Правда, в апреле, этот показатель был 58%.

По словам главы подразделения корпоративных банковских услуг Luminor Марьяна Савченко, вполне понятно, что, хотя инфляция пошла на спад, ее последствия продолжают сказываться, поскольку объемы бизнеса сокращаются на фоне роста расходов и неуверенности потребителей.

«Поскольку бюджеты находятся под гораздо большим давлением, чем раньше, это ударит по сохранению рабочих мест. Однако наши предприятия повели себя иначе, чем в предыдущие кризисы, и сохранили персонал даже в ситуации, когда не у всех есть постоянная работа. Это позволило сохранить работоспособность предприятия и быстро возобновить работу, когда ситуация улучшится», – добавил он.

Опасения по поводу цепочек поставок уменьшаются. Или еще сохраняются?