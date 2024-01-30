По данным исследования, проведенного по заказу банка Luminor, треть малых и средних предприятий Эстонии в этом году сосредоточится на сохранении существующих рабочих мест.
Исследование: сохранение рабочих мест стало для предприятий приоритетом
Исследование показало, что для эстонских предприятий вопрос сохранения рабочих мест более чем за полгода переместился с четвертого на второе место в списке приоритетов. Его считают важным 32% респондентов. Несмотря на то, что значительный рост цен уже сошел на нет, предприятия по-прежнему считают преодоление последствий инфляции и расходов самой большой проблемой. Об этом заявили целых 40% респондентов. Правда, в апреле, этот показатель был 58%.
По словам главы подразделения корпоративных банковских услуг Luminor Марьяна Савченко, вполне понятно, что, хотя инфляция пошла на спад, ее последствия продолжают сказываться, поскольку объемы бизнеса сокращаются на фоне роста расходов и неуверенности потребителей.
«Поскольку бюджеты находятся под гораздо большим давлением, чем раньше, это ударит по сохранению рабочих мест. Однако наши предприятия повели себя иначе, чем в предыдущие кризисы, и сохранили персонал даже в ситуации, когда не у всех есть постоянная работа. Это позволило сохранить работоспособность предприятия и быстро возобновить работу, когда ситуация улучшится», – добавил он.
Опасения по поводу цепочек поставок уменьшаются. Или еще сохраняются?
По сравнению с результатами опроса, опубликованными в апреле, цепочки поставок резко опустились в списке проблемных областей. В Эстонии их упомянули только 12% (в апреле – 23%) респондентов. «К сожалению, за прошедшее время ситуация изменилась, и напряженность в Красном море вновь поставила под угрозу существующие цепочки поставок, что может привести к росту цен как для предприятий, так и для конечных потребителей», – пояснил Савченко.
В наступающем году руководители компаний также планируют уделять больше внимания корректировке денежных потоков. Согласно опросу, доля руководителей предприятий в Эстонии, упомянувших эту сферу, увеличилась на одну десятую, и каждый третий считает ее важной.
«В этом году дополнительное финансирование будет приобретать все большее значение для предприятий, поскольку ожидается снижение ставки Euribor и связанное с этим восстановление спроса. Уже сейчас мы видим, что все больше предприятий обращаются в банки из-за нехватки оборотных средств. Кредитование компаний на более выгодных условиях становится все более актуальным», – добавил глава подразделения корпоративных банковских услуг Luminor.
Заказанный банком Luminor опрос руководителей малых и средних предприятий, был проведен фирмой Norstat в ноябре. В опросе приняли участие по 250 менеджеров в каждой из стран Балтии.