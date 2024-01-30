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Фото ⟩ Грузовик, перевозивший трактор, съехал в кювет

Кевин Вольтер
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Фото: Kevin Volter

Сегодня, 30 января, в деревне Йыэтагузе недалеко от Кадрина грузовик, перевозивший лесной трактор, выехал в кювет.

Прицеп грузовика, двигавшегося в сторону Йыэпере, вероятно, из-за гололеда улетел с дороги Ассамалла, в кювет, и автопоезд перекрыл дорогу.

В настоящее время предпринимаются усилия по предотвращению полного опрокидывания прицепа, а движение транспорта на месте происшествия затруднено.

Департамент транспорта предупреждает, что второстепенные дороги очень скользкие, и водителям следует выбирать скорость, соответствующую дорожным условиям.

Люди в ДТП не пострадали.

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