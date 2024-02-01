ИНТЕРВЬЮ ⟩ Полковник ВСУ Дмитрий Брижинский: в первые дни вторжения стрелять из Javelin мы обучались по интернету

Это теория военного искусства, это необходимо рассматривать. Любая страна готовится к развитию самого плохого сценария, поэтому здесь необходимо обустраивать оборонные рубежи, иметь резервы, которые будут сдерживать наступление противника.

- Я задаю этот вопрос, потому что слышал, что россияне накопили около 20 000 солдат на вашем направлении.

- Ну, смотрите, 20 000 - это количество до двух дивизий максимум. Для дивизии задача по овладению городом практически невозможна для выполнения. Дойти до Чернигова им будет очень сложно, мы обустроили позиции, по ним будет вестись постоянный огонь. Но мы же понимаем, что эти силы в любой момент могут быть увеличены.

- В 2001 году вы окончили институт танковых войск. Вы тогда предполагали, что будете воевать с Россией?

- Нет, конечно. Россия всегда была дружественной к нам. Помню, был какой-то парад в Киеве. Группа русских солдат приехала в Киев на тот парад, и там солдаты были с боевыми наградами. И у нас было такое ощущение, что это же настоящие боевые военные, после войны в Чечне. Было ощущение, что это наши братья по оружию.

Но большую роль играет среда, в которой ты находишься. Это сейчас у нас есть генералы, которые не служили в советской армии, а на то время это фактически были однокурсники тех офицеров, которые были в России. Они съезжались на сборы выпускников.