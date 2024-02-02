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Эстония выбирает Восток. Американские гаджеты проиграли азиатским

Наталия Гребнева
, журналист
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Apple лучше, чем Samsung, продается на мировом уровне. Однако в Эстонии все наоборот.
Apple лучше, чем Samsung, продается на мировом уровне. Однако в Эстонии все наоборот. Фото: ZUMA Press Wire

Еще в декабре самыми популярными смартфонами в Эстонии были «яблочные» гаджеты. Однако пальму первенства у американской Apple перехватил южнокорейский Samsung. Среди догоняющих – «китаец» Xiaomi – однако до лидеров в Эстонии ему, простите, как до Китая.

По данным компании Telia, компания Apple еще несколько лет назад была уверенным лидером на эстонском рынке смартфонов, однако по итогам 2023 года на вершину таблицы поднялся Samsung со своими двумя моделями серии A. И хотя результат занявшего третье место Apple iPhone 14 менее чем на 100 проданных единиц отстал от Samsung Galaxy A14, занявшего первое место в рейтинге, однако математика – наука точная.

По словам руководителя отдела продаж товаров Telia Лауры Куусик, рейтинг телефонов показывает, что все больше формируется лояльная клиентская база среди пользователей телефонов Apple и Android, и пока не появилось третьего сильного конкурента после Samsung, хотя среди жителей Эстонии с каждым годом набирают популярность телефоны Xiaomi.

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