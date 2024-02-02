Эстония выбирает Восток. Американские гаджеты проиграли азиатским

По данным компании Telia, компания Apple еще несколько лет назад была уверенным лидером на эстонском рынке смартфонов, однако по итогам 2023 года на вершину таблицы поднялся Samsung со своими двумя моделями серии A. И хотя результат занявшего третье место Apple iPhone 14 менее чем на 100 проданных единиц отстал от Samsung Galaxy A14, занявшего первое место в рейтинге, однако математика – наука точная.