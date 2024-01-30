Порох, хлопок и принудительный труд. Кто поставляет сырье российским оружейным заводам?

Российские военные заводы в последние два года, после начала войны в Украине, наращивают производство. Это происходит в том числе за счет поставок узбекского хлопка - это сырье необходимо для производства пороха и снарядов.

Эти заводы находятся под санкциями, но при этом они покупают хлопок у компании, офис которой расположен в Варшаве, выяснила Би-би-си.

При сборе хлопка в Узбекистане уже несколько десятилетий используется принудительный труд, а фермеры, которые его выращивают, вынуждены противостоять фирмам-скупщикам и государству.

Русская служба Би-би-си рассказывает о том, как устроена торговля хлопком между Россией и Узбекистаном.

Взаимовыгодное сотрудничество

«Холода, любые осадки, любые перепады температур -вот это все очень влияет на сортность хлопка. У нас и так хлопок самого низшего качества, поэтому в сентябре, когда еще стоят теплые дни, стоит задача собрать урожай максимально быстро, до каких-либо осадков, чтобы хлопок был самого высшего сорта», - рассказывает Би-би-си Тимур Карпов, узбекский документалист и журналист, который много лет следит за хлопковой индустрией в Узбекистане.

Хлопок - один из крупнейших ресурсов для экономики этой страны. В сезон 2019/2020 года хлопком было занято больше 1 млн гектаров (это четверть от всех пахотных земель страны), в 2022-м общая стоимость хлопка на экспорт равнялась 1,6 млрд долларов.