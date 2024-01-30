Хуссар в Канаде: Украина стоит на передовой защиты наших ценностей

В ходе прошедшей в Оттаве встречи со спикером нижней палаты парламента Канады Грегом Фергусом Хуссар сообщил, что агрессия России против Украины – это атака на миропорядок, основанный на наших ценностях. «Усилия для его защиты должен приложить весь демократический мир. Мы должны продолжить оказывать всестороннюю поддержку Украине до ее победы в войне. Украина стоит на передовой защиты наших ценностей», – сказал он и добавил, что помимо оказания военной помощи следует направить усилия и на восстановление Украины.

Хуссар также подчеркнул, что Россия должна компенсировать Украине нанесенный в ходе агрессии ущерб. Хуссар отметил, что на обсуждении в Рийгикогу находится законопроект, позволяющий направить на возмещение нанесенного Украине военной деятельностью ущерба замороженные российские активы, находящиеся под международными санкциями, и добавил, что в этом вопросе важным является и сотрудничество с парламентом Канады, рассматривающим схожий законопроект. В ходе обсуждения сотрудничества в НАТО Хуссар подчеркнул, что необходимо приложить все усилия для того, чтобы летом на саммите в Вашингтоне Украина смогла сблизиться с альянсом.

Спикеры парламентов Балтийских государств выразили Канаде признательность за ее роль в укреплении безопасности региона в качестве рамочного государства расположенной в Латвии боевой группы НАТО. Во время встречи спикеры также обсудили укрепление оборонной способности государств и оборонное и экономическое сотрудничество. Помимо спикера парламента, в Оттаве спикеры также встретились с членами депутатской группы парламента Канады по связям с Северными и Балтийскими странами.

Далее спикеры направятся в США, где встретятся со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, бывшим спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, руководителем комитета Сената США по международным отношениям Бенджамином Кардином и с другими членами Палаты и Сената.

Помимо Хуссара, в визите принимают участие спикер парламента Латвии Дайга Миериня и спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.