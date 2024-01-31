Вчера два часа Украина пребывала в неведении, правдивы ли слухи об отставке генерала Залужного. Пока слух не подтвердился, но нет дыма без огня. Уже неделю ни российская, ни украинская сторона не могут до конца ответить, что произошло во время катастрофы Ил-76. Социологи выяснили, что 80% украинцев не допускали бы россиян в Украину даже в качестве туристов. Эти темы были в центре внимания в Украине последние семь дней, пишет украинский журналист Сергей Гармаш.
Несостоявшая пока отставка Залужного, тайны сбитого ИЛ-76 и отношение к русским и русскоязычным. Обзор событий в Украине
В понедельник вечером украинское и российское информпространство всколыхнули сообщения об увольнении президентом Зеленским главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Новость начала распространяться с анонимных телеграм-каналов, потом ее подхватили известные украинские политики (в основном из окружения Петра Порошенко) и журналисты. Называлось даже имя нового главкома - Кирилл Буданов, нынешний руководитель Главного управления разведки.
Патовая ситуация с Залужным
«Один из источников в СНБО сообщил: «Его (Залужного - ред.) вызвали и предложили другую должность. Возможно послом куда-то пойдешь. Он отказался. Указа нет», - писала «Украинская правда».
Позднее, она же опубликовала комментарий пресс-секретаря президента Сергея Никифорова: «Точно нет. Президент не увольнял главкома». Своё опровержение опубликовало и Министерство обороны.
В общем, «новость» об увольнении Залужного Зеленским вспыхнула ярко, но грела не долго. На момент написания этих строк указа об увольнении Залужного на сайте президента Украины нет.
Между тем, дыма без огня, как говорится не бывает, и этот вброс явно не случаен. Это либо утечка с целью упреждения отставки, либо, наоборот, пробный камень, чтоб посмотреть на реакцию и подготовить общественное мнение.
Ближе всего к истине, вероятно, сообщение агентства «Интерфакс-Украина», которое, сославшись на источники написало, что договоренность об отставке главкома «была достигнута во время встречи Залужного с президентом Владимиром Зеленским».
Но «договоренность» – это не указ об отставке, и ее реализация будет зависеть от множества военных, внутри- и внешнеполитических факторов. Единственное, что может сказать точно: теперь отставка Залужного - это лишь вопрос времени. И, вероятно, недолгого.
Причем, реальной причиной ее стали не столько разногласия между президентом и главкомом, сколько разговоры о них, подогреваемые украинской оппозицией и Россией. Именно они создали эмоциональный фон для возникновения этих разногласий.
Ну и, конечно, политическая неопытность самого Залужного, который, устав от вмешательства Офиса президента в военные дела, захотел субъектности и стал публиковать на Западе тезисы, противоречащие нарративам Зеленского.
Желание самостоятельности - вполне естественно, и не обязательно означает намерения сделать политическую карьеру. Однако, популярность главкома сделала его невольным объектом политических манипуляций со стороны противников Зеленского (и украинских и не украинских). Он же, пустил это на самотек.
В результате, после того как Залужного подняла на свои знамена политическая сила экс-президента Порошенко, судьба главкома, можно сказать, была предрешена. И действия Зеленского в таких условиях вполне логичны: зачем ему главком, который вольно или невольно, но противопоставляет себя Верховному главкому? Ты или в команде, или нет!
На Зеленского стали перекладывать негатив, ответственность за который должно нести, всё-таки, военное командование, а не политическое. У украинцев есть такая склонность – демонизировать одних и идеализировать других деятелей, полностью утрачивая при этом объективность.
Так, именно на президента Зеленского многие адресовали негатив за провал контрнаступления ВСУ. Хотя, объективно, за военную операцию должен отвечать военный руководитель, то есть Залужный.
И даже если главкому мешал Офис президента, то с его стороны было бы честнее заявить о давлении и уйти в отставку, чем осознанно посылать людей на верную смерть. Ведь причиной неудачи контрнаступления называют минные поля и заградительные сооружения россиян.
Но Генштаб и главком не могли не знать о них! Эти линии обороны создавались не один день, военная разведка не могла не заметить такого объема работ. А если знали, и все-таки отдали приказ наступать, то почему?
Это ведь объективный вопрос, лежащий на поверхности. Но никто, к сожалению, не вникает в такие «мелочи», потому что Залужный нужен Порошенко и России именно как антагонист Зеленскому. Именно в таком качестве его «надували» в информационном и, вероятно, психологическом смысле.
Более того, - он жертва, поскольку если следующий главком окажется более успешным на поле боя, то Залужному забудут и освобождение Харьковщины и Херсон и все, за что сегодня поют оды. Но это «если».
В таком случае, это будет только его личная трагедия. А если новый главком не сможет похвастаться масштабными победами? Тогда Украина потеряет хорошего полководца, но получит слабого политика, которого жадные до власти политиканы и страна-агрессор будут использовать для раскола украинского общества. Трагедия для страны.
Лучшим выходом из этой патовой ситуации было бы сохранение статуса-кво и взаимное торможение со стороны Зеленского и Залужного. Но, учитывая амбиции и интересы ближайших окружений обоих лидеров, такая вероятность, к сожалению, достаточно мала.
А были ли пленные?
24 января в Белгородской области РФ разбился военный самолет Ил-76. «Украинская правда», со ссылкой на источник в Генштабе написала, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300 и был сбит ВСУ.
В свою очередь, Минобороны РФ, уже после этой информации, заявило, что на борту находились 65 украинских военнослужащих, транспортировавшихся в Белгород для обмена. Якобы, после "пуска двух украинских ракет" погибли все 74 человека, в том числе украинские пленные, трое сопровождающих, и экипаж.
После этого «Украинская правда» откорректировала свою новость, убрав тезис о сбитии самолета украинской ПВО. Это было ошибкой, поскольку автоматически возложило на Киев вину за то, за что он не должен оправдываться.
С некоторой хаотичностью в деталях, но россияне быстро переставили акценты со сбития военного самолета над приграничной территорией страны агрессора, на «преднамеренное убийство» Киевом своих военнопленных.
При этом уничтожение законной военной цели от «убийства» отделяют два факта: наличие на борту пленных, и информированность ВСУ о том, что пленных будут перевозить именно этим самолетом.
Ни первое, ни второе, спустя неделю, так и не получило подтверждения. Общественности не были представлены фото-видеометариалы с телами погибших на месте аварии. Нет доказательств и того, что Киев уведомляли, каким бортом и когда будут участники обмена.
Более того, как заявил уже через несколько дней руководитель ГУР Кирилл Буданов, ни российская, ни украинская сторона не могут до конца ответить, что произошло во время катастрофы Ил-76.
И это очевидно правда, поскольку действия обеих сторон были хаотичными. Видно, что и Москва и Киев определялись с тактикой использования этой авиакатастрофы в информационной войне по мере развития ситуации, без предварительной стратегии.
Кремль, например, явно определил главным нарративом ее комментирования тезис, будто Киев намеренно убил своих пленных, чтоб украинские военные боялись сдаваться в плен.
Эта версия не выдерживает критики, поскольку обмен не является принудительным, и пленные могут просто отказаться от возвращения. Скорее те, кто окажется в российском плену, теперь будут опасаться не обмена, а способности РФ безопасно доставить их к месту его проведения. Но в этом у Киева нет никакого интереса.
То же самое с погибшими. Поскольку на место падения не были допущены ни украинцы, ни международные организации, остается непонятным, были ли на самом деле в самолете пленные. И кто еще там был?
Российские ТК писали: «Среди погибших был помощник Абрамовича и переговорщики от Рамзана Кадырова. А также офицеры Минобороны. Это катастрофа. Погибли люди, которые обеспечивали обмен военнопленными на протяжении последнего года».
Но если фамилии летчиков были оглашены и их даже публично похоронили, то никакой информации о прощании с переговорщиками в СМИ не было. К тому же сообщалось, что обмен должен был пройти по формуле 192 на 192. По словам российской стороны, вслед за этим самолетом должен был лететь еще такой же, с другими пленными, но взлет был остановлен.
Вопрос: зачем его остановили и тем самым не стали менять своих 192 на оставшихся 127 украинцев? Ведь если бы обмен состоялся, вернувшиеся могли бы, как минимум, сообщить, готовился ли он вообще российской стороной и кто был в первом Ил.
В общем, вопросов к РФ по данному инциденту очень много. Спустя неделю, фактами можно назвать только то, что обмен готовился, самолет упал, обмен сорван. Все остальное – трактовки и манипуляции.
Даже если борт сбит украинской ПВО - что следует из заявленного украинским Генштабом намерения сбивать военные цели над территорией агрессора - если на нем были украинские военнопленные, то это больше похоже не на «преднамеренное убийство», а на трагическую случайность.
Она спровоцирована российской стороной, оказавшейся неспособной обеспечить безопасность военнопленных даже на своей территории. Хуже всего в этой ситуации родственникам пленных. Тем более, что российская пропагандистка Маргарита Симонян сразу опубликовала список тех, кто, якобы, должен был быть в самолете.
Люди уже неделю не знают, за здравие или за упокой своих близких им молиться. Ведь с пропагандистки спрос маленький, она может и «ошибиться», а никаких официальных извещений они не получали, на опознание тел никого не приглашают.
Такие издевательства россиян над родственниками украинских военнопленных вряд ли подпадают под какие-то конвенции. Но если провести аналогию с военными преступлениями, то это похоже на имитацию расстрела, когда человека с мешком на голове постоянно выводят на казнь, и он никогда не знает, будут это холостые или реальная смерть. Это пытка!
Хуже, чем поляк…
И снова о странностях внутренней политики в Украине. Вернее, о ее отсутствии. Социологи Киевского международного института социологии провели ежегодное исследование того, насколько близкие отношения украинцы готовы допустить с представителями других народов.
Выяснилось, что респонденты скорее допустят в члены семьи и близкие друзья поляков (2,93) чем русскоязычных украинцев (2.95). Затем идут канадцы, американцы, немцы, французы и евреи-жители Украины.
Понятно, что наибольшая социальная дистанция с белорусами - 5.30, и россиянами - 6.38. 80% украинцев не допускали бы россиян в Украину даже в качестве туристов. Это логично.
Не логично то, что, как отмечают социологи, по сравнению с прошлым годом отношение к полякам не изменилось, а отношение к русскоязычным украинцам ухудшилось.
Это невозможно объяснить иначе, чем действием официальной украинской пропаганды и бездействием украинской власти. А последствия этого ощущают на себе непосредственно украинские военные -они воюют в регионах, жителей которых все больше стигматизируют в Украине.
Ведь враждебное отношение к русскоязычным украинцам, вызывает их ответную реакцию. И это не повышает лояльности к ВСУ. Глупость это, или вредительство, но следствие такой «внутренней политики» одно: нетерпимость убивает. В прямом смысле.
Справка об авторе
Сергей Гармаш – украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991–1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.