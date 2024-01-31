Несостоявшая пока отставка Залужного, тайны сбитого ИЛ-76 и отношение к русским и русскоязычным. Обзор событий в Украине

Кремль, например, явно определил главным нарративом ее комментирования тезис, будто Киев намеренно убил своих пленных, чтоб украинские военные боялись сдаваться в плен.

Эта версия не выдерживает критики, поскольку обмен не является принудительным, и пленные могут просто отказаться от возвращения. Скорее те, кто окажется в российском плену, теперь будут опасаться не обмена, а способности РФ безопасно доставить их к месту его проведения. Но в этом у Киева нет никакого интереса.

То же самое с погибшими. Поскольку на место падения не были допущены ни украинцы, ни международные организации, остается непонятным, были ли на самом деле в самолете пленные. И кто еще там был?

Российские ТК писали: «Среди погибших был помощник Абрамовича и переговорщики от Рамзана Кадырова. А также офицеры Минобороны. Это катастрофа. Погибли люди, которые обеспечивали обмен военнопленными на протяжении последнего года».

Но если фамилии летчиков были оглашены и их даже публично похоронили, то никакой информации о прощании с переговорщиками в СМИ не было. К тому же сообщалось, что обмен должен был пройти по формуле 192 на 192. По словам российской стороны, вслед за этим самолетом должен был лететь еще такой же, с другими пленными, но взлет был остановлен.