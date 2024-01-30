Титул «Эталон честного спорта» присужден за пресечение травли юной спортсменки

По словам члена правления EADSE Хенна Валлимяэ, внимательность и забота Маргареты Шенберг с первого дня положили конец жестокому обращению с юной спортсменкой.

«Способность Маргареты замечать и быстро реагировать буквально характеризует те качества, которыми должен обладать образец для подражания в честном спорте. Люди, которые заботятся и без колебаний встают на защиту слабых, дают детям, родителям и всем спортсменам уверенность в том, что безопасность в спорте будет соблюдена, а нарушители будут привлечены к ответственности. Мы благодарим Маргарету и считаем, что ее пример вдохновляет», - сказал Валлимяэ.

По мнению самой обладательницы звания «Эталон честного спорта», необходим совместный вклад в то, чтобы спортивная среда стала местом, где каждый чувствует себя в безопасности.

«Это признание подчеркивает важные проблемы, такие, как сексуальное насилие в спорте, побуждая других предпринять шаги для выявления подобных проблем. Индивидуальные действия могут привести к позитивным изменениям в обществе в целом, и каждый имеет возможность и ответственность внести свой вклад в создание благоприятной спортивной среды», - сказала она.

По мнению Шенберг, важно не только замечать проблемы, но и повышать осведомленность молодежи о проблемах спорта. «Я призываю все стороны быть внимательными и замечать любые ситуации, которые могут показаться неуместными или тревожными. Чрезвычайно важно, чтобы если что-то подобное было замечено, об этом было сообщено соответствующей спортивной ассоциации или клубу, родителям, другу или тренеру. Даже если вы не уверены на 100 процентов, рекомендуется проверить ситуацию, а не оставлять ее на произвол судьбы», - добавила она.

Этот титул присуждается второй год подряд, в прошлом году награду получила генеральный секретарь Эстонского союза гимнастики Наталья Инно.

Целью EADSE является содействие недискриминационному, этичному и честному спорту в Эстонии. Фонд готовит правила и инструкции, повышая осведомленность участников спортивного сектора посредством обучения и консультирования, а также осуществляя контроль и надзор. Деятельность фонда ориентирована на спортсменов, спортивный вспомогательный персонал и спортивные организации.