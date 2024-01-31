В студии Postimees Тоомас Алаталу: запретят ли ЕС и Эстония проведение на своей территории выборов президента РФ?

- По действующему порядку, разрешение на организацию выборов в органы власти иностранного государства дает МИД, пока МИД Эстонии не высказался четко о том, как он отреагирует на соответствующий запрос российских властей, но эту тему активно комментируют многие политики. Например, бывший глава МИДа и глава партии «Отечество» Урмас Рейнсалу сказал, что считает немыслимым, чтобы Эстония дала разрешение на проведение выборов президента страны, совершающей преступную военную агрессию. Каково должно быть официальное решение МИДа по этому вопросу?

- Предположим, что Эстония запрещает проведение выборов президента РФ на своей территории. Как будет возможно обеспечить практическое соблюдение этого запрета? Например, депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд сказал, что не может пока представить ни одного сценария, по которому можно помешать людям голосовать, если Россия откроет в своем посольстве избирательный участок. Согласно статье 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях, помещения зарубежных представительств неприкосновенны. Если люди в день выборов пойдут туда голосовать, невозможно же будет их задерживать?

- Должна ли Эстония проводить сейчас большую дипломатическую работу, направленную на то, чтобы, допустим, на уровне Европейского союза было бы принято единое решение о невозможности организации выборов президента России на территории ЕС? Есть ли шанс достичь консенсуса, или нужно отдавать себе отчет в том, что такие страны, как Венгрия или Словакия, обязательно будут против? Если консенсуса достичь не удастся, должна ли Эстония будет сохранять верность своему выбору и принимать индивидуальные меры, раз не будет принято общеевропейских?

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