Какой экономический ущерб наносит магазинным сетям кража тележек?

Проезжающий мимо горожанин, случайно увидевший это из окна автомобиля, заметил, что тележка до сих пор стоит на том же месте среди зимнего городского суматохи летней столицы, но уже без своих прекрасных спутниц.

В этом, конечно, нет ничего необычного: тележки возле магазинов встречались и раньше. Когда из реки Пярну во время уборочных работ вытаскивали мусор, не принадлежащий природе, то кроме велосипедов, дорожных знаков и прочего часто на берег вытаскивали несколько тележек для покупок.