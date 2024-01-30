Недавняя сцена на так называемом перекрестке Порт Артура в Пярну: из магазина Martensi Rimi вышли две молодые женщины с полной тележкой товаров. Они пошли к припаркованной на расстоянии пары сотен метров на площади Независимости машине и начали складывать покупки в автомобиль.
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Какой экономический ущерб наносит магазинным сетям кража тележек?
Проезжающий мимо горожанин, случайно увидевший это из окна автомобиля, заметил, что тележка до сих пор стоит на том же месте среди зимнего городского суматохи летней столицы, но уже без своих прекрасных спутниц.