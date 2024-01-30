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Какой экономический ущерб наносит магазинным сетям кража тележек?

rus.postimees.ee
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В июне 2020 года водолаз, очищавший дно реки, вытащил на берег тележку из магазина у причала в центре Пярну.
В июне 2020 года водолаз, очищавший дно реки, вытащил на берег тележку из магазина у причала в центре Пярну. Фото: Urmas Luik

Недавняя сцена на так называемом перекрестке Порт Артура в Пярну: из магазина Martensi Rimi вышли две молодые женщины с полной тележкой товаров. Они пошли к припаркованной на расстоянии пары сотен метров на площади Независимости машине и начали складывать покупки в автомобиль.

Проезжающий мимо горожанин, случайно увидевший это из окна автомобиля, заметил, что тележка до сих пор стоит на том же месте среди зимнего городского суматохи летней столицы, но уже без своих прекрасных спутниц.

В этом, конечно, нет ничего необычного: тележки возле магазинов встречались и раньше. Когда из реки Пярну во время уборочных работ вытаскивали мусор, не принадлежащий природе, то кроме велосипедов, дорожных знаков и прочего часто на берег вытаскивали несколько тележек для покупок.

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