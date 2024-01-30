В минувшие выходные на Чудском озере было зафиксировано несколько случаев, когда рыбаки из Латвии по ошибке оказались в зоне пограничного режима за линией временного контроля. В результате некоторым из них, нелегально пересекшим границу, пришлось провести выходные в арестном доме в России.
Полиция: при выходе на лед уточните, где проходит граница
По словам руководителя бюро пограничной службы Лыунаской префектуры Меэлиса Саарепуу, в минувшие выходные пограничники отреагировали на несколько случаев, когда люди, пришедшие ловить рыбу на озере, не были ознакомлены с требованиями передвижения по приграничному водоему. Из-за своей ошибки они оказались в зоне пограничного режима, а затем пересекли границу, где были задержаны российскими пограничниками и помещены в следственные изоляторы.
«Например, рано утром в субботу пограничники обнаружили, что трое рыбаков из Латвии незаконно пересекли линию временного контроля на Псковском озере в муниципалитете Сетумаа и оказались в России. Российские пограничники задержали рыбаков и доставили их в следственный изолятор. Рыбаки вернулись на эстонскую сторону только во второй половине следующего дня, когда процессуальные действия с ними были закончены, а за нарушение был наложен штраф», - пояснил Саарепуу.
На выходных на пограничных озерах произошло еще несколько подобных случаев, когда латвийские рыбаки, передвигаясь по льду, по незнанию оказались на территории России. «Нам удалось остановить их возле линии контроля. Однако, поскольку нарушение границы все же было совершено, мы отвезли их на пограничный кордон, где их также оштрафовали за нарушение», - пояснил он.
По словам Саарепуу, события приняли неожиданный для рыбаков оборот, когда вместо того, чтобы хорошо провести время, им пришлось провести практически все выходные в камере на российской стороне. Он добавил, что большинство нарушений, совершаемых по незнанию, можно предотвратить, если рыбаки будут понимать правила пребывания на пограничном водоеме.
«Свой вклад в предотвращение нарушений вносят и пограничники, которые внимательно следят за происходящим на озере. Мы связываемся с рыбаками, которые подходят слишком близко к приграничной зоне. Однако это означает, что мы должны иметь полное представление о находящихся на озере. Поэтому важно, чтобы выход на пограничный водный объект был зарегистрирован, а также нелишним будет проверить ледовую обстановку. Только так пограничники смогут ознакомить вас с необходимой информацией и предложить немедленную помощь в случае возникновения чрезвычайной ситуации», - подчеркнул глава пограничной службы Саарепуу.
Он уточнил, что для предотвращения нарушений и определения своего местоположения необходимо помимо рыболовного снаряжения и документа, удостоверяющего личность, взять с собой навигационный прибор и научиться им пользоваться. На приграничных водоемах также стоит иметь при себе заряженный мобильный телефон с контактным номером кордона, чтобы при необходимости получить помощь и дополнительную информацию.
Важная информация для тех, кто направляется на приграничные водоемы:
- Ледовая обстановка www.politsei.ee
- Зарегистрировать выход на лед озера пешком или на транспорте можно здесь: www.piiriveekogu.ee
- Расположение границы и информация о навигации здесь: https://gis.vta.ee/nutimeri/
Информацию о местоположении границы можно узнать у ближайшего кордона:
- Муствеэ: 3331670
- Варнья: 3331690
- Мехикоорма: 7861790