Помимо Тарту, титул культурной столицы Европы в этом году также носят австрийский город Бад-Ишль и норвежский Буде. В Австрии уже прошла торжественная церемония открытия, в Норвегии год культурной столицы откроется в предстоящую субботу.
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В Норвегии на открытие года культурной столицы потратят больше, чем в Тарту
Если церемония открытия года культурной столицы в Тарту стоила 850 000 евро, то норвежцы обогнали тартусцев: получасовая вечеринка открытия обойдется там в миллион евро, а это значит, что одна минута церемонии будет стоить более 33 000 евро.