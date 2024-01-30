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В Норвегии на открытие года культурной столицы потратят больше, чем в Тарту

Эйли Арула
, журналист
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Порт Буде.
Порт Буде. Фото: David Engmo, Bodø2024

Помимо Тарту, титул культурной столицы Европы в этом году также носят австрийский город Бад-Ишль и норвежский Буде. В Австрии уже прошла торжественная церемония открытия, в Норвегии год культурной столицы откроется в предстоящую субботу.

Если церемония открытия года культурной столицы в Тарту стоила 850 000 евро, то норвежцы обогнали тартусцев: получасовая вечеринка открытия обойдется там в миллион евро, а это значит, что одна минута церемонии будет стоить более 33 000 евро.

«Начало года культурной столицы должно быть чем-то особенным и должно дать нашей аудитории значительное предвкушение того, что еще ждет нас впереди», - говорится в описании программы «Культурная столица Буде».

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