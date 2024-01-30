Глава британского генштаба призвал страну готовиться к большой войне и увеличивать резерв через обучение гражданских лиц.
В ожидании большой войны: почему Европа готовится к худшему
О рисках российского нападения совсем недавно предупреждали власти Германии, Швеции, Норвегии и представители НАТО.
Их слова отражают нарастающую тревогу в Европе, которая воцарилась по итогам украинского контрнаступления и в преддверии президентских выборов в США, говорят эксперты.
Гражданская оборона для Британии
Молодые британцы - это предвоенное поколение, и они должны приготовиться к общенародному подвигу, который может потребоваться в ближайшее время, заявил на прошлой неделе генерал сэр Патрик Сандерс, глава генштаба вооруженных сил Великобритании.
Генерал предложил увеличить личный состав до 120 000 человек с нынешних 73 000 через создание резерва из гражданских лиц - и сослался на угрозу конфликта с Россией.
«[Война в] Украине со всей жестокостью иллюстрирует тезис, что регулярные армии начинают войны, а гражданские армии (citizen armies) в них побеждают», - сказал Сандерс.
Призыв в Британии в последний раз проводился в 1960 году, и с тех пор вопросы обороны полностью исчезли из жизни большинства населения.
Под гражданской армией генерал имел в виду резерв из мирных жителей, которые имеют базовые представления о военном деле и готовы быть мобилизованы в случае большой войны - как в России или Украине.
С похожими предупреждениями недавно выступал и министр обороны Британии, заявивший о переходе страны из послевоенного в предвоенный мир. Но от главы генштаба эти слова были восприняты иначе, чем из уст гражданского политика.
Речь генерала была воспринята неоднозначно. И хотя пресс-секретарь премьер-министра оперативно пояснил, что о возвращении призыва речи не идет, пресса активно обсуждала, готовы ли британцы к обязательной службе в армии.
Отдел мнений либеральной газеты Guardian счел, что иметь эффективную армию важно, но социальные расходы и борьба с глобальным потеплением не менее важны, так что военные должны встать в очередь за бюджетными деньгами.
Консервативная Times, наоборот, поддержала призыв генерала и даже обрисовала потенциальный сценарий увеличения резервов. По информации газеты, в основу подготовки будущего резерва может лечь обучение украинских войск в Британии.
С 2022 года более 30 000 солдат ВСУ, вчерашних гражданских, прошли подготовку на базах британской армии в рамках операции Interflex.
Постармейское общество
Сейчас в обеспечении национальной безопасности в любой форме участвует абсолютное меньшинство граждан - меньше 1%, говорит Фрэнк Ледвидж, старший преподаватель военной стратегии в Портсмутском университете, прежде служивший в британской военной разведке.
Российское вторжение в Украину - лишь повод обратить внимание общества на проблему, которая возникла в результате многолетнего пренебрежения вооруженными силами, считает он.
Размер королевского военного-морского флота постоянно уменьшается, у армии нет ресурсов, чтобы развернуть даже одну дивизию, а в распоряжении военно-воздушных сил - семь эскадронов истребителей, что сравнимо с ВВС Сингапура.
Как и в остальной Европе, после конца Холодной войны оборонные расходы Лондона последовательно урезались. Сейчас вооруженные силы Британии насчитывают 73 000 человек и испытывают острую нехватку контрактников.
«В вооруженных силах царит полный хаос», - сказал Ледвидж в разговоре с Би-би-си. Первоочередная задача, по его словам, - решение проблем с постоянным недобором контрактников и создание условий для них. Он добавил, что лично знает действующих военнослужащих, в квартирах которых нет горячей воды.
Другая причина беспокойства британских политиков - все более реальная перспектива возвращения Дональда Трампа в Белый дом, за которым может последовать отказ от поддержки Украины и даже ослабление НАТО.
«Паника» - так описывает Ледвидж настроения части стратегов.
Российская агрессия: спор о сроках
Похожие настроения есть и в Евросоюзе.
«В свете потенциального президентства Трампа царит легкая паника», - говорит Минна Аландер, научная сотрудница Финского института международных отношений.
Политики задаются двумя вопросами: Как долго ЕС сможет поддерживать Украину без помощи США? И что будет, если Вашингтон оставит европейских членов НАТО один на один с противниками?
На этом фоне растут страхи прямого столкновения с Россией, несмотря на заверения Владимира Путина, что он не собирается воевать с НАТО.
Если раньше было принято считать, что конфликт между ядерными державами означает ядерную войну, то теперь все чаще рассматривается более широкий набор сценариев, включая столкновение российской армии с европейскими без поддержки США - и с использованием всех возможных вооружений, кроме ядерного.
Европейские политики осознают, что Россия использовала два года войны в Украине более эффективно, чем Запад, и смогла нарастить производство боеприпасов и дронов, параллельно восстанавливая военный потенциал, считает Минна Аландер.
Триумфализм быстро испаряется из кабинетов власти.
«Говорить о том, что Россия была всерьез ослаблена - несерьезно. Россия сильнее, чем была в 2022, и становится еще сильнее», - предполагает Фрэнк Ледвидж.
В середине января министр обороны Германии Борис Писториус предупредил о риске нападения России на НАТО - и сказал, что его стране требуется пять-восемь лет, чтобы подготовиться к ней.
Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал утекший из немецкого минобороны документ, в котором описывается возможный сценарий нападения России на восточные рубежи НАТО осенью 2024 года, в преддверии американских выборов. В ответ на утечку в военном ведомстве сказали, что просчитывать все возможные сценарии — это их работа.
Министр гражданской обороны Швеции заявил, что война может прийти в его страну, а главнокомандующий вооруженными силами призвал шведов готовиться к войне. Как и в Британии, эти предупреждения вызвали противоречивую реакцию в обществе.
Глава вооруженных сил Норвегии между тем, заявил, что у Европы есть «два, может три года», чтобы подготовиться к российскому нападению.
Роб Бауэр, председатель военного комитета НАТО и адмирал королевских ВМС Нидерландов, сказал, что мирные жители Европы должны быть готовы к полномасштабной войне с Россией в ближайшие двадцать лет.
«Провокационные заявления - попытка пробудить жителей этих стран и объяснить, что ситуация кардинально изменилась», - говорит Минна Аландер.
Рука об руку с Украиной?
В Киеве рассчитывают, что Европа сможет совместить помощь Украине с инвестициями в собственную оборону, говорит Алена Гливко, сотрудница британского аналитического центра Общество Генри Джексона.
«Я очень надеюсь, что эти процессы будут идти рука об руку», - говорит политолог.
В общей сложности к октябрю прошлого года Евросоюз (как отдельные страны, так и совместные программы) направил больше 133 млрд евро в военной, гуманитарной и помощи Украине.
Но западные поставки артиллерийских снарядов значительно уменьшились за 2023 год, и это привело к «снарядному голоду» в ВСУ.
У британских вооруженных сил в запасах осталось меньше снарядов, чем Россия тратила за два дня самых напряженных боев в Донбассе, согласно докладу Королевского института оборонных исследований.
Производство новых снарядов - и для Украины, и для себя - требует масштабных инвестиций и планирования, к которым многие европейские страны до сих пор не готовы.
«Европе будет очень сложно одновременно поддерживать Украину и наращивать собственный оборонный потенциал», - говорит Аландер из Финского института международных отношений.
«Западные лидеры начинают осознавать, что эпоха мира после конца Холодной войны была аномалией, а не новой реальностью».