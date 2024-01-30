В ожидании большой войны: почему Европа готовится к худшему

«В вооруженных силах царит полный хаос», - сказал Ледвидж в разговоре с Би-би-си. Первоочередная задача, по его словам, - решение проблем с постоянным недобором контрактников и создание условий для них. Он добавил, что лично знает действующих военнослужащих, в квартирах которых нет горячей воды.

Другая причина беспокойства британских политиков - все более реальная перспектива возвращения Дональда Трампа в Белый дом, за которым может последовать отказ от поддержки Украины и даже ослабление НАТО.

«Паника» - так описывает Ледвидж настроения части стратегов.

Российская агрессия: спор о сроках

Похожие настроения есть и в Евросоюзе.

«В свете потенциального президентства Трампа царит легкая паника», - говорит Минна Аландер, научная сотрудница Финского института международных отношений.

Дональд Трамп выступает перед сторонниками. Фото: Getty Images

Политики задаются двумя вопросами: Как долго ЕС сможет поддерживать Украину без помощи США? И что будет, если Вашингтон оставит европейских членов НАТО один на один с противниками?

На этом фоне растут страхи прямого столкновения с Россией, несмотря на заверения Владимира Путина, что он не собирается воевать с НАТО.

Если раньше было принято считать, что конфликт между ядерными державами означает ядерную войну, то теперь все чаще рассматривается более широкий набор сценариев, включая столкновение российской армии с европейскими без поддержки США - и с использованием всех возможных вооружений, кроме ядерного.