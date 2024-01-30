Учителя приняли предложение правительства и прекращают забастовку

Министр образования и науки Кристина Каллас добавила, что учителя не получат повышение зарплаты сразу с завтрашнего дня, так как это займет время из-за юридических вопросов. А именно, государственный бюджет должен быть изменен, и это может сделать Рийгикогу. «Однако важно, чтобы рабочий мир был восстановлен и обучение возобновилось со среды», - сказала Каллас.

Уже днем стало известно, что правительство достигло во вторник соглашения о выделении 5,7 млн ​​евро на дополнительное повышение зарплаты учителям, что повысит минимальную заработную плату учителей до 1820 евро, о чем сообщало ERR.

«Сегодня мы договорились, что готовы выделить эти 5,7 млн евро, и сделали это компромиссное предложение учителям. И теперь мы договорились, откуда покрывать эти средства», - рассказала днем ERR министр образования Кристина Каллас.

Партия «Ээсти 200» нашла дополнительные деньги для учителей в сотрудничестве с министрами от Социал-демократической партии.

Благодаря дополнительным деньгам средняя зарплата учителей увеличится на 6,6 процента, а минимальная заработная плата увеличится до 1820 евро, поэтому соотношение зарплаты учителей к средней зарплате по Эстонии сохранится на уровне 112 процентов. Министр также предложила положить конец трудовому спору Эстонскому профсоюзу работников образования.

«Если соглашение будет достигнуто, в этом году мы вложим почти 40 миллионов евро в зарплаты учителей. Однако, помимо вопроса о зарплате, учителя хотят совместно согласовать модель карьеры и расчет нагрузки, чтобы нагрузка была на месте и возможности карьерного роста были ясны. Именно поэтому на прошлой неделе я направила приглашения на переговоры руководству школ по совместному заключению долгосрочного образовательного соглашения на 2025-2027 годы. Переговоры начнутся 19 февраля», - сказала сегодня днем Кристина Каллас.

Правительство первоначально установило к 2024 году минимальную зарплату учителей на уровне 1803 евро в месяц, а дифференцированная часть зарплаты увеличилась с 17 процентов до 20 процентов, в результате чего расчетная среднемесячная зарплата учителей в 2024 году составила 2164 евро. Учителя с этим не согласились и объявили с 22 января бессрочную забастовку.

Достигнутое теперь соглашение повышает минимальную заработную плату на 4,1 процента, или до 1820 евро, что повышает расчетный средний показатель учителей на 6,6 процента, или до 2184 евро. Таким образом, соотношение зарплат учителей к средней по Эстонии зарплате остается на уровне 112 процентов.