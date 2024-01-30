Профсоюз работников образования Эстонии (EHL) сегодня принял предложение правительства о повышении минимальной зарплаты учителей, и на этом забастовка завершилась.
Учителя приняли предложение правительства и прекращают забастовку
По словам лидера EHL Ремо Вольтри, они с министром образования побывали сегодня днем у госпримирителя, где было заключено соглашение о прекращении трудового спора.
Согласно соглашению, минимальная зарплата учителей с 1 января задним числом повысится до 1820 евро, а также установлено, что начнутся переговоры о заключении коллективного договора, который должен быть подписан не позднее 31 декабря.
Согласно коллективному договору, который будет заключен, к 2027 году средняя заработная плата учителей вырастет как минимум до 120 процентов от средней зарплаты по стране. Также решено улучшить условия труда учителей, в том числе модель карьеры и заработной платы.
На этом забастовка прекращается, и обязательство о предоставлении мира на работе действует до конца года. В случае неисполнения сторонами своих обязательств они имеют право расторгнуть трудовой мир.
В то же время учителя обращаются к администрациям школ с предложением способствовать ликвидации образовавшихся в результате забастовки пробелов в обучении.
Римо Вольтри признал, что соглашение, достигнутое во вторник, не полностью удовлетворяет учителей, но цель состоит в том, чтобы перейти к переговорам по коллективному соглашению. «Забастовка достигла своей цели: обеспокоенность учителей была доведена до общественности», - сказал Вольтри, добавив, что, если имидж профессии учителя не улучшится, вскоре учителей в Эстонии не будет в достаточном количестве.
«Низкий поклон всем педагогам, которые проявили обеспокоенность, объявили забастовку и протестовали с гражданским мужеством. Ваш вклад очень велик, и мы надеемся, что уже в этом году мы сможем достичь более долгосрочных соглашений», - сказал Вольтри.
Министр образования и науки Кристина Каллас добавила, что учителя не получат повышение зарплаты сразу с завтрашнего дня, так как это займет время из-за юридических вопросов. А именно, государственный бюджет должен быть изменен, и это может сделать Рийгикогу. «Однако важно, чтобы рабочий мир был восстановлен и обучение возобновилось со среды», - сказала Каллас.
Уже днем стало известно, что правительство достигло во вторник соглашения о выделении 5,7 млн евро на дополнительное повышение зарплаты учителям, что повысит минимальную заработную плату учителей до 1820 евро, о чем сообщало ERR.
«Сегодня мы договорились, что готовы выделить эти 5,7 млн евро, и сделали это компромиссное предложение учителям. И теперь мы договорились, откуда покрывать эти средства», - рассказала днем ERR министр образования Кристина Каллас.
Партия «Ээсти 200» нашла дополнительные деньги для учителей в сотрудничестве с министрами от Социал-демократической партии.
Благодаря дополнительным деньгам средняя зарплата учителей увеличится на 6,6 процента, а минимальная заработная плата увеличится до 1820 евро, поэтому соотношение зарплаты учителей к средней зарплате по Эстонии сохранится на уровне 112 процентов. Министр также предложила положить конец трудовому спору Эстонскому профсоюзу работников образования.
«Если соглашение будет достигнуто, в этом году мы вложим почти 40 миллионов евро в зарплаты учителей. Однако, помимо вопроса о зарплате, учителя хотят совместно согласовать модель карьеры и расчет нагрузки, чтобы нагрузка была на месте и возможности карьерного роста были ясны. Именно поэтому на прошлой неделе я направила приглашения на переговоры руководству школ по совместному заключению долгосрочного образовательного соглашения на 2025-2027 годы. Переговоры начнутся 19 февраля», - сказала сегодня днем Кристина Каллас.
Правительство первоначально установило к 2024 году минимальную зарплату учителей на уровне 1803 евро в месяц, а дифференцированная часть зарплаты увеличилась с 17 процентов до 20 процентов, в результате чего расчетная среднемесячная зарплата учителей в 2024 году составила 2164 евро. Учителя с этим не согласились и объявили с 22 января бессрочную забастовку.
Достигнутое теперь соглашение повышает минимальную заработную плату на 4,1 процента, или до 1820 евро, что повышает расчетный средний показатель учителей на 6,6 процента, или до 2184 евро. Таким образом, соотношение зарплат учителей к средней по Эстонии зарплате остается на уровне 112 процентов.